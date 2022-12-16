https://sputniknews.com.tr/20221216/ekimde-konut-fiyatlari-yuzde-54-yukseldi-1064670600.html

Ekimde konut fiyatları yüzde 5.4 yükseldi

Ekimde konut fiyatları yüzde 5.4 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları ekim ayında eylüle göre yüzde 5.4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 188.2 yükseldi. Eylülde yıllık artış yüzde 189.1... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

konut

daire

satış

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Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Konut Fiyat Endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 188.2 yükseldi.Eylülde yıllık artış yüzde 189.1 ile rekor kırmıştı. Yıllık fiyat artışında böylece Mayıs 2021'den bu yana ilk kez yavaşlama kaydedildi.Ekimde konut fiyatları eylül ayına göre ise yüzde 5.4 yükseldi. Böylece Türkiye'de bir konutun ortalama metrekare fiyatı 16 bin 563 TL oldu.İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat değişimleri değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4.7, 5.3 ve 6.2 oranlarında artış gözlendi.Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde204.6, 194.1 ve 186.4 oranlarında artış gösterdi.Son artışlarla İstanbul'da konutların ortalama metrekare fiyatı 26 bin 637 bin TL'ye, İzmir'de 19 bin 632 TL'ye Ankara'da ise 12 bin 6 TL'ye çıktı.Ekim ayında konut fiyatlarının en yüksek artış gösterdiği bölge yüzde 237 ile Antalya-Burdur-Isparta bölgesinde yaşandı.Bu bölgeyi yüzde 205.2'lik artış ile Aydın-Denizli-Muğla takip etti.Konut fiyatlarında en düşük yıllık artış ise yüzde 121.9 ile Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli'de yaşandı.

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konut, daire, satış