https://sputniknews.com.tr/20221216/egm-patlamaya-iliskin-12-hesapta-provokatif-paylasim-tespit-edildi-1064679993.html
EGM: Patlamaya ilişkin 12 hesapta provokatif paylaşım tespit edildi
EGM: Patlamaya ilişkin 12 hesapta provokatif paylaşım tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyarbakır-Mardin karayolunda çevik kuvvet polislerine bombalı saldırı olayına yönelik sosyal medya hesaplarından provokatif... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T19:59+0300
2022-12-16T19:59+0300
2022-12-16T19:59+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü
emniyet genel müdürlüğü (egm)
diyarbakır
mardin
bombalı saldırı
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyarbakır-Mardin yolunda, çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırıyla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek ilgili makamlara bildirildiğini duyurdu.EGM'den yapılan açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda; 16.12.2022 tarihinde Diyarbakır-Mardin kara yolunda, polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı olayına ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/diyarbakirda-polis-servisine-bombali-saldiri-8-polis-yaralandi-1064651883.html
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emniyet genel müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), diyarbakır, mardin, bombalı saldırı
emniyet genel müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), diyarbakır, mardin, bombalı saldırı
EGM: Patlamaya ilişkin 12 hesapta provokatif paylaşım tespit edildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyarbakır-Mardin karayolunda çevik kuvvet polislerine bombalı saldırı olayına yönelik sosyal medya hesaplarından provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyarbakır-Mardin yolunda, çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırıyla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek ilgili makamlara bildirildiğini duyurdu.
EGM'den yapılan açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda; 16.12.2022 tarihinde Diyarbakır-Mardin kara yolunda, polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı olayına ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi.