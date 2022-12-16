https://sputniknews.com.tr/20221216/eczacilar-uyariyor-melatonin-marketlere-kadar-dustu-1064680683.html
Eczacılar uyarıyor: Melatonin marketlere kadar düştü
Eczacılar uyarıyor: Melatonin marketlere kadar düştü
Uyku sorunu yaşayanlar, uyku döngüsünü düzenleyen melatonin hormonunu dışarıdan alabiliyor. Melatoninin ruhsatlandırılması Temmuz'dan bu yana Tarım ve Orman... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T20:42+0300
2022-12-16T20:42+0300
2022-12-16T20:43+0300
türkiye
uyku
melatonin
hormon tedavisi
hormon
tarım ve orman bakanlığı
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Uyku ve uyanma döngüsünü düzenleyen bir hormon olan melatonin dışardan alınabiliyor.Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tek bir ürün var. Ancak Temmuz ayında melatonin ürünlerini onaylama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçti.Melatonin ürünleri artmasının ardından marketlerde dahi satılmaya başlandı.NTV'nin haberine göre Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı, melatoninin uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak hekim reçetesi ve eczacı danışmanlığında kullanıldığını belirtti.‘İsteyen herkes ulaşabiliyor’Pehlivanlı sözlerine şu şekilde devam etti:‘Yanlış kullanımda yan etkileri olabilir’Melatoninin faydası olduğu gibi yanlış kullanımında da zararının çok olabileceğini söyleyen Pehlivanlı, "Kafein, geceleri alınan d vitaminleri kan pıhtılaşmasında kullanılan ilaçlar, immün spresive dediğimiz bağışıklık sisteminde kullanılan ilaçlar bazı tansiyon ve diyabet ilaçları da melatoninle etkileşime girebilmekte. Yanlış kullanım sonucunda depresyon, psikoz, deri, gastrointestinal sistem, kardiyak bozukluklar, baş ağrısı, uyuklama gibi sinir sistemi bozuklukları gibi daha birçok sıkıntıyla vatandaşlarımız maalesef ki karşılaşabilirler" şeklinde konuştu.Reçetesiz satılsa da eczacılar bazı sorulara yanıt almadan melatonin satışı yapmıyor. Eczacıların talebi bu gibi ürünlerin onayının yeniden Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi.‘Hekim reçetesiyle verilmeli’Alper Pehlivanlı sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
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uyku, melatonin, hormon tedavisi, hormon, tarım ve orman bakanlığı
uyku, melatonin, hormon tedavisi, hormon, tarım ve orman bakanlığı
Eczacılar uyarıyor: Melatonin marketlere kadar düştü
20:42 16.12.2022 (güncellendi: 20:43 16.12.2022) Abone ol
Uyku sorunu yaşayanlar, uyku döngüsünü düzenleyen melatonin hormonunu dışarıdan alabiliyor. Melatoninin ruhsatlandırılması Temmuz'dan bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılıyor. O tarihten itibaren melatonin ürünlerinin sayısı katlandı ve marketlerde dahi satılmaya başlandı. Eczacılar, bilinçsiz kullanımda yan etkilere karşı uyarıyor.
Uyku ve uyanma döngüsünü düzenleyen bir hormon olan melatonin dışardan alınabiliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tek bir ürün var. Ancak Temmuz ayında melatonin ürünlerini onaylama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçti.
Melatonin ürünleri artmasının ardından marketlerde dahi satılmaya başlandı.
NTV'nin haberine
göre Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı,
melatoninin uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak hekim reçetesi ve eczacı danışmanlığında kullanıldığını belirtti.
‘İsteyen herkes ulaşabiliyor’
Pehlivanlı sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ancak bir anda ne olduysa 8 Temmuz 2022 tarihinden itibaren melatonin Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan kısıtlı listesine eklendi. Onlarca ürün bir anda bir şekilde üretime geçildi ve sonrasında da marketlerde ve internet üzerinden dileyen her kişinin ulaşabileceği şekilde satışa sunuldu."
‘Yanlış kullanımda yan etkileri olabilir’
Melatoninin faydası olduğu gibi yanlış kullanımında da zararının çok olabileceğini söyleyen Pehlivanlı, "Kafein, geceleri alınan d vitaminleri kan pıhtılaşmasında kullanılan ilaçlar, immün spresive dediğimiz bağışıklık sisteminde kullanılan ilaçlar bazı tansiyon ve diyabet ilaçları da melatoninle etkileşime girebilmekte. Yanlış kullanım sonucunda depresyon, psikoz, deri, gastrointestinal sistem, kardiyak bozukluklar, baş ağrısı, uyuklama gibi sinir sistemi bozuklukları gibi daha birçok sıkıntıyla vatandaşlarımız maalesef ki karşılaşabilirler" şeklinde konuştu.
Reçetesiz satılsa da eczacılar bazı sorulara yanıt almadan melatonin satışı yapmıyor. Eczacıların talebi bu gibi ürünlerin onayının yeniden Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi.
‘Hekim reçetesiyle verilmeli’
Alper Pehlivanlı sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
"Melatonin gibi insan sağlığı için kullanılan birçok madde özünde ilaçtır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmalı ve hekim reçetesiyle birlikte eczacı danışmanlığıyla sadece eczanelerden temin edilmelidir.