https://sputniknews.com.tr/20221216/eczacilar-uyariyor-melatonin-marketlere-kadar-dustu-1064680683.html

Eczacılar uyarıyor: Melatonin marketlere kadar düştü

Eczacılar uyarıyor: Melatonin marketlere kadar düştü

Uyku sorunu yaşayanlar, uyku döngüsünü düzenleyen melatonin hormonunu dışarıdan alabiliyor. Melatoninin ruhsatlandırılması Temmuz'dan bu yana Tarım ve Orman... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T20:42+0300

2022-12-16T20:42+0300

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türkiye

uyku

melatonin

hormon tedavisi

hormon

tarım ve orman bakanlığı

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Uyku ve uyanma döngüsünü düzenleyen bir hormon olan melatonin dışardan alınabiliyor.Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tek bir ürün var. Ancak Temmuz ayında melatonin ürünlerini onaylama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçti.Melatonin ürünleri artmasının ardından marketlerde dahi satılmaya başlandı.NTV'nin haberine göre Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı, melatoninin uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak hekim reçetesi ve eczacı danışmanlığında kullanıldığını belirtti.‘İsteyen herkes ulaşabiliyor’Pehlivanlı sözlerine şu şekilde devam etti:‘Yanlış kullanımda yan etkileri olabilir’Melatoninin faydası olduğu gibi yanlış kullanımında da zararının çok olabileceğini söyleyen Pehlivanlı, "Kafein, geceleri alınan d vitaminleri kan pıhtılaşmasında kullanılan ilaçlar, immün spresive dediğimiz bağışıklık sisteminde kullanılan ilaçlar bazı tansiyon ve diyabet ilaçları da melatoninle etkileşime girebilmekte. Yanlış kullanım sonucunda depresyon, psikoz, deri, gastrointestinal sistem, kardiyak bozukluklar, baş ağrısı, uyuklama gibi sinir sistemi bozuklukları gibi daha birçok sıkıntıyla vatandaşlarımız maalesef ki karşılaşabilirler" şeklinde konuştu.Reçetesiz satılsa da eczacılar bazı sorulara yanıt almadan melatonin satışı yapmıyor. Eczacıların talebi bu gibi ürünlerin onayının yeniden Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi.‘Hekim reçetesiyle verilmeli’Alper Pehlivanlı sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20210702/uyku-bozuklugunun-ulser-reflu-obezite-crohn-hastaligi-ve-karaciger-yaglanmasyla-1044869932.html

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uyku, melatonin, hormon tedavisi, hormon, tarım ve orman bakanlığı