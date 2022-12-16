https://sputniknews.com.tr/20221216/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064654198.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 16.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.86 TL’de yer alıyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T09:18+0300
2022-12-16T09:18+0300
2022-12-16T09:18+0300
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Dolar 16.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.86 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı bin 66.69 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 772, Cumhuriyet altını ise 7 bin 7291 TL'den alıcı buluyor.Altının ons fiyatı ise bin 778.98 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20221215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064609567.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 16.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.86 TL’de yer alıyor.
Dolar 16.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.86 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı bin 66.69 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 772, Cumhuriyet altını ise 7 bin 7291 TL'den alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise bin 778.98 dolar seviyesinde.