https://sputniknews.com.tr/20221216/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064654198.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 16.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.86 TL’de yer alıyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T09:18+0300

2022-12-16T09:18+0300

2022-12-16T09:18+0300

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Dolar 16.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.86 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı bin 66.69 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 772, Cumhuriyet altını ise 7 bin 7291 TL'den alıcı buluyor.Altının ons fiyatı ise bin 778.98 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20221215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064609567.html

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