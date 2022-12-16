Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 8 polis yaralandı

Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir.



Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır.

Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır.



Geçmiş olsun.