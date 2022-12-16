Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 8 polis yaralandı
07:05 16.12.2022 (güncellendi: 07:24 16.12.2022)
© İHA / İHADiyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 8 polis memuru yaralandı.
© İHA / İHA
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 8 polis memuru yaralandı.
Diyarbakır'da bombalı saldırı yaşandı.
İlk bilgilere göre merkezdeki Sur ilçesinde yer alan Mardin yolu üzerinde yol kenarında bir araç bırakıldı.
Bomba yüklü araç çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlatıldı.
Bombalı saldırıda 8 polis memuru yaralandı.
Yaralı memurlar çevre hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Mardin yolu üzerinde yol kenarında bırakılan bomba yüklü araç, çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlatıldı: Bombalı saldırıda 8 polis memuru yaralandıhttps://t.co/zAbwKubU1h pic.twitter.com/1zA1CRGQ1w— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 16, 2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralanan polis memurlarının ayakta tetkiklerinin yapıldığını ve olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi:
Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 16, 2022
Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır.
Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır.
Geçmiş olsun.