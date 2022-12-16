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Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 8 polis yaralandı
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Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 8 polis yaralandı
Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 8 polis yaralandı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 8 polis memuru yaralandı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T07:05+0300
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Diyarbakır'da bombalı saldırı yaşandı.İlk bilgilere göre merkezdeki Sur ilçesinde yer alan Mardin yolu üzerinde yol kenarında bir araç bırakıldı.Bomba yüklü araç çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlatıldı.Bombalı saldırıda 8 polis memuru yaralandı.Yaralı memurlar çevre hastanelere kaldırıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralanan polis memurlarının ayakta tetkiklerinin yapıldığını ve olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi:
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Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 8 polis yaralandı

07:05 16.12.2022 (güncellendi: 07:24 16.12.2022)
© İHA / İHADiyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 8 polis memuru yaralandı.
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 8 polis memuru yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© İHA / İHA
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Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 8 polis memuru yaralandı.
Diyarbakır'da bombalı saldırı yaşandı.
İlk bilgilere göre merkezdeki Sur ilçesinde yer alan Mardin yolu üzerinde yol kenarında bir araç bırakıldı.
Bomba yüklü araç çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlatıldı.
Bombalı saldırıda 8 polis memuru yaralandı.
Yaralı memurlar çevre hastanelere kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralanan polis memurlarının ayakta tetkiklerinin yapıldığını ve olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi:
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