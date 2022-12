Diyarbakır Eczacı Odası: Raflarımızda ilaç yok, salgınlar artıyor

https://sputniknews.com.tr/20221216/diyarbakir-eczaci-odasi-raflarimizda-ilac-yok-salginlar-artiyor-1064658394.html

Diyarbakır Eczacı Odası, bulunmayan ilaçlar ve ilaçlardaki fiyat artışına ilişkin açıklama yaptı. “Son dönemde ciddi bir ilaç yokluğu ile karşı karşıyayız” diyen Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu, “Kanserden diyabete, tansiyondan epilepsiye pek çok hastalıkta ilaca ulaşım güçleşti. Çocuk hastalarımızın tedavilerinde kullanılan şurup formundaki antibiyotiklerde, ateş düşürücü ve ağrı kesicilerde büyük sorun yaşanıyor. Bulunamayan ilaç sayısı yüzde 25’i buldu, her 4 ilaçtan biri maalesef yok. Yalnızca hastanelerimizde değil kamu hastanelerinde de ilaca erişim artık ciddi bir sorun” açıklaması yaptı.‘Tedavilerin aksamasına ve salgınların artmasına yol açıyor’İlaçların olmamasının tedavilerin aksamasına ve salgınların artmasına yol açacağı uyarısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: ‘İlacı daha yüksek fiyatlarla diğer ülkelere satan ihracat depoları var’Açıklamanın devamında “Eczacılar olarak meslek birliğimiz aracılığı ile senelerdir uyarmamıza rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından doğru bir ilaç temin politikası izlenmemiştir. İlacın üretim maliyetlerindeki artış, ilaçta dışa bağımlılık gibi birçok etken birleşerek şu an var olan ilaç yokluğu krizini doğurmuştur. Sağlık Bakanlığının, İlaç Fiyat Kararnamesinde belirlediği kur farkı ile gerçek yaşamda var olan kur arasında uçurum olmasından kaynaklı ilaç firmaları birçok ilacı ülkemize göndermedi ya da sınırlı sayıda gönderdi. Yerli ilaç üreticilerimiz ise yurt dışından aldıkları ilaç hammaddesine ulaşımda güçlük yaşadılar. Maalesef bu durum, ilaçtan daha fazla kâr etmek isteyen fırsatçıları ortaya çıkardı. Ülkemizde ucuz fiyatla aldıkları ilacı daha yüksek fiyatlarla diğer ülkelere satan ihracat depoları olduğunu biliyoruz. Sorun çözülmezse, vatandaşın kullanması gereken ilaçları daha fazla kâr elde edebilmek için yabancı pazarlara satan, halk sağlığı ile oynayan fırsatçılarla daha çok karşılaşacağız” ifadeleri yer aldı.‘Uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi ilaç yoklukları daha da fazla arttı’“Biz eczacılar ilaç yokluğunun halk sağlığını tehdit ettiği konusunda defalarca uyarılarda ve görüşmelerde bulunduk” denilen açıklamada şunlar yer aldı: “Uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi ilaç yoklukları daha da fazla arttı. Sorun sadece ilaç yokları değil aynı zamanda hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni nesil ilaçlar da ülkemize gelemiyor ve hastalarımız bunlardan faydalanamıyor. Biz eczacılar, eczanelerimizde bulunmayan ilaçlarla ilgili çözümler üretmeye çalışıyoruz. Reçetede yazılan ancak piyasada bulunmayan ilaçlar için hekimlere ulaşarak hastanın tedavisini aksatmayacak çözümler üretmeye çabalıyoruz. Bir yandan da hastalara neden ilaçların olmadığını anlatıyoruz. Artık hastalarımız da gayet iyi biliyor ki, ilaç yokluklarından biz eczacılar sorumlu değiliz. Biz de hastalarımıza yardımcı olamamaktan dolayı mağdur durumdayız.”‘Kalıcı çözümler üretilmeli’Soruna kalıcı çözüm bulunması gerektiği çağrısı yapan Diyarbakır Eczacılar Odası Yönetim Kurulu “Sağlık Bakanlığı, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değerini Aralık ayında yüzde 36,77 artırdı. Ve bunu twitter hesabında ‘müjdeli haber’ olarak paylaştı. Biz eczacılar daha önce de defalarca uyardık, ülkemize ilaç arzını arttırmak için ilaç fiyatlarını arttırmak çözüm değil. Bu durum tam tersine ilacı bir kâr aracı olarak gören şirketlerin iştahını kabartmakta. İlaçtan daha fazla kâr etmek isteyen üreticiler ve depolar ilaçları ellerinde tutmakta ya da sınırlı sayıda piyasaya sürmektedir. Geçici çözüm üretmek yerine İlaç Fiyat Kararnamesi tümden değiştirilmeli; doğru bir ilaç temin politikası geliştirilmeli! Bu duruma kalıcı çözümler üretilmelidir. İlaca erişim ve tedavinin sağlanması temel bir insan hakkıdır, taviz verilemez!”‘Vatandaşlar, Eczacı Odası’ndan bilgi alabilir’Diyarbakır’da 738 eczacının olduğunu belirten Eczacı Odası, “Her zaman ve koşulda hastaların ilaca ulaşımı ve ilaç-hasta danışmanlığı gibi sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Eczacılar, Eczacılık Yemini doğrultusunda hareket eden sağlık çalışanlarıdır, mahallenizdeki eczacı sizlerin ilk sağlık danışmanınızdır. Diyarbakır Eczacı Odası olarak bilgi paylaşımı ve akışına her zaman açık olduğumuz bilinmektedir” dedi.

