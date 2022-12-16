https://sputniknews.com.tr/20221216/cnn-fifa-zelenskiyin-dunya-kupasi-final-macindan-once-mesaj-yayinlama-talebini-reddetti-1064669264.html
CNN: FIFA, Zelenskiy'in Dünya Kupası finalinde mesaj yayınlama talebini reddetti
CNN: FIFA, Zelenskiy'in Dünya Kupası finalinde mesaj yayınlama talebini reddetti
CNN, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Dünya Kupası finalinden önce mesaj paylaşma isteğinin FIFA tarafından reddedildiğini açıkladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T15:24+0300
2022-12-16T15:24+0300
2022-12-16T15:27+0300
dünya
fifa
dünya kupası
2022 dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/04/1063082539_0:224:2535:1650_1920x0_80_0_0_f0fe55902a17ad53ae8417db3cb873f5.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde maşın başlama vuruşundan önce mesaj paylaşma talebinin FIFA tarafından reddedildiği öğrenildi. CNN'e konuşan bir kaynak, Zelenskiy'in talebinin reddedilmesine şaşırdığını söyledi ve "FIFA'nın platformunu daha büyük bir iyilik için kullanmak istediğini sanıyorduk" dedi.Öte yandan kaynak, Ukrayna ile FIFA yönetimi arasındaki görüşmelerin halen devam ettiğini açıkladı.CNN ayrıca, yorum için FIFA'ya ulaştı, ancak yanıt alamadığını yazdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/04/1063082539_20:0:2516:1872_1920x0_80_0_0_f90745862d5e183d7a88709b9eb48874.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fifa, dünya kupası, 2022 dünya kupası
fifa, dünya kupası, 2022 dünya kupası
CNN: FIFA, Zelenskiy'in Dünya Kupası finalinde mesaj yayınlama talebini reddetti
15:24 16.12.2022 (güncellendi: 15:27 16.12.2022) Abone ol
CNN, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Dünya Kupası finalinden önce mesaj paylaşma isteğinin FIFA tarafından reddedildiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde maşın başlama vuruşundan önce mesaj paylaşma talebinin FIFA tarafından reddedildiği öğrenildi.
CNN'e konuşan bir kaynak, Zelenskiy'in talebinin reddedilmesine şaşırdığını söyledi ve "FIFA'nın platformunu daha büyük bir iyilik için kullanmak istediğini sanıyorduk" dedi.
Öte yandan kaynak, Ukrayna ile FIFA yönetimi arasındaki görüşmelerin halen devam ettiğini açıkladı.
CNN ayrıca, yorum için FIFA'ya ulaştı, ancak yanıt alamadığını yazdı.