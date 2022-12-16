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https://sputniknews.com.tr/20221216/balikesirde-iskence-ciftligi-esnafa-iskence-uyusturucuya-alistirdiklari-kadinlara-tecavuz-ettiler-1064652332.html
Balıkesir'de işkence çiftliği: Esnafa işkence, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara tecavüz ettiler
Balıkesir'de işkence çiftliği: Esnafa işkence, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara tecavüz ettiler
Balıkesir Edremit’te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T07:44+0300
2022-12-16T07:44+0300
türkiye
balıkesir
edremit
çiftlik
işkence
tecavüz
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çetenin bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Bu arada 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, çete üyeleri tarafından "Polis muhbirisin" denilerek kaçırılıp tecavüze uğradığını, işkenceye maruz kaldığını ve 4 parmağının çete üyeleri tarafından kesildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, teknik ve fiziki takip sonucu çete liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.Çetenin Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı. İşkencelere dayanamayan çok sayıda esnafın işyerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı belirlendi. İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen aralarında 4'ü genç kız, 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıktı.Çete lideri Turanlı ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin dayak izleri ve işkencenin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi. Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için önceki gün düğmeye bastı. Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Çete lideri Turanlı'nın da aralarında olduğu 8 kişi ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi adliyeye sevk edildi.Dövmesi ele verdiGözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikâyetçi olan G.A. (18), örgüt lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti.
türkiye
balıkesir
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balıkesir, edremit, çiftlik, işkence, tecavüz
balıkesir, edremit, çiftlik, işkence, tecavüz

Balıkesir'de işkence çiftliği: Esnafa işkence, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara tecavüz ettiler

07:44 16.12.2022
© AA / Hakan FirikBalıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA / Hakan Firik
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Balıkesir Edremit’te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip tecavüz ederek parmaklarını kestiler.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çetenin bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Bu arada 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, çete üyeleri tarafından "Polis muhbirisin" denilerek kaçırılıp tecavüze uğradığını, işkenceye maruz kaldığını ve 4 parmağının çete üyeleri tarafından kesildiğini belirterek şikâyetçi oldu.
Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, teknik ve fiziki takip sonucu çete liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.
Çetenin Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı. İşkencelere dayanamayan çok sayıda esnafın işyerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı belirlendi. İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen aralarında 4'ü genç kız, 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıktı.
Çete lideri Turanlı ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin dayak izleri ve işkencenin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi. Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için önceki gün düğmeye bastı.
Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Çete lideri Turanlı'nın da aralarında olduğu 8 kişi ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Dövmesi ele verdi

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikâyetçi olan G.A. (18), örgüt lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti.
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