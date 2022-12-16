https://sputniknews.com.tr/20221216/bakan-yanik-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfimiza-7-milyon-tl-daha-kaynak-aktardik-1064679885.html

Bakan Yanık: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık

Bakan Yanık: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sel felaketi nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 7... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T19:49+0300

2022-12-16T19:49+0300

2022-12-16T19:51+0300

türkiye

derya yanık

antalya

kumluca

finike

sel felaketi

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık" dedi.

türkiye

antalya

kumluca

finike

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derya yanık, antalya, kumluca, finike, sel felaketi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı