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https://sputniknews.com.tr/20221216/bakan-yanik-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfimiza-7-milyon-tl-daha-kaynak-aktardik-1064679885.html
Bakan Yanık: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık
Bakan Yanık: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sel felaketi nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 7... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T19:49+0300
2022-12-16T19:51+0300
türkiye
derya yanık
antalya
kumluca
finike
sel felaketi
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık" dedi.
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derya yanık, antalya, kumluca, finike, sel felaketi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
derya yanık, antalya, kumluca, finike, sel felaketi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı

Bakan Yanık: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık

19:49 16.12.2022 (güncellendi: 19:51 16.12.2022)
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sel felaketi nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 7 milyon TL daha kaynak aktardıklarını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık" dedi.
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