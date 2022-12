https://sputniknews.com.tr/20221216/bakan-nebati-ne-kadar-iyiysek-ne--kadar-gucluysek-bu-hepimizin-ortak-paydasi-gururu-olacak-1064647100.html

Bakan Nebati: Ne kadar iyiysek ne kadar güçlüysek bu hepimizin ortak paydası, gururu olacak

Bakan Nebati: Ne kadar iyiysek ne kadar güçlüysek bu hepimizin ortak paydası, gururu olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ne kadar iyiysek ne kadar güçlüysek bu ülke ne kadar sözü dinlenebilir bir ülkeyse bu hepimizin ortak paydası, gururu... 16.12.2022

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Milletvekilleri, teklifin maddeleri üzerinde söz aldı.MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, geçen yüzyılın başında asırlık bir devleti parçalayıp yok etmeyi amaçlayan dış tehdit unsurları ve sömürgeci işgalcilere aracılık eden, İngiliz muhipleri yanlısı, manda ve himaye sevdalısı iç tehdit odaklarının, aynı surette fakat farklı isimlerle Türkiye'ye düşmanlığa devam ettiğini söyledi."Dün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının cesaretini karşısında bulanlar, bugün de Cumhur İttifakı'nın iradesini karşısında bulacaklardır" diyen Kılavuz, şunları kaydetti:Türkiye'nin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına "lider ülke Türkiye" idealiyle gireceğini vurgulayan Kılavuz, "Allah'a şükürler olsun, Cumhur İttifakı öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ülkemizin her alanındaki zaferlerini, Türk devletinin azametini, Türk milletinin ferasetini bütün cihan görmektedir. Türk ve Türkiye düşmanları, varlığını Türk varlığına armağan edenlerin cesareti ve kudreti karşısında hüsrana uğrayacaklardır." ifadelerini kullandı.'Muhteşem bir yüzyıl inşa etmek istiyoruz'AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Cumhuriyet hükümetlerinde hiçbir iktidara nasip olmamış bir başarıyla 21'inci bütçeyi yaptıklarını belirtti.Türk milletinin her seçimde AK Parti'ye sahip çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini söyleyen Taşar, "Biz muhteşem bir yüzyıl inşa etmek istiyoruz, Türkiye'ye ait bir yüzyıl. Bugün güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız inşallah" dedi.'Vatandaşın tenceresinde artık et yerine dert, aş yerine taş pişiyor'CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, iktidar partisi milletvekillerinin bütçe görüşmelerinde paradan, zenginlikten konuştuğunu ancak Türkiye'de 14 milyon vatandaşın yetersiz beslendiğini ve açlık sınırında yaşadığını ileri sürdü.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, "Siz bu çocuklara bu bütçeden pay verecek misiniz, bu çocukların hakkını verecek misiniz?" sorusunu yönelten Tutdere, "Millet işsizlikten, yoksulluktan kırılıyor ama siz burada lüksten, şatafattan kesinlikle geri adım atmıyorsunuz" diye konuştu.AK Parti'nin, milletin ekmeğini büyütmek için başkanlık sistemini getirdiğini kaydeden Tutdere, "Hani siz milletin ekmeğini büyütmek için bu sistemi getirmiştiniz, ne oldu? Yumurtadan, sütten, yoğurttan, bulgurdan vatandaş zararlı çıkmış, vatandaş hak kaybına uğramış. Anadolu'da vatandaşın tenceresinde artık et yerine dert, aş yerine taş pişiyor. Bu, sizin yaratmış olduğunuz Türkiye, bu fotoğrafa iyi bakın. Bu bütçeden bu insanlara pay verilmesi lazım, bu insanların hakkının, hukukunun korunması lazım" değerlendirmesinde bulundu.İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bütçenin açlık ve yoksulluğun bütçesi olduğunu savundu.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun açlık sınırını 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırını ise 25 bin 365 lira olarak açıkladığını aktaran Ataş, "Bugün Türkiye'de 10 milyon işçi asgari ücretle çalışıyor, asgari ücret dahi alamayan milyonlarca işçi var. Bugün açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca insanımız var. Milyonlarca insanı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum eden AK Parti hükümeti asgari ücretle çalışan kişi sayısını dahi muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergelerini 2014'ten bu yana yanıtsız bırakmıştır" ifadelerini kullandı.HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, bütçede 468 milyar liranın savunmaya ayrıldığını söyledi. Cumhuriyetin 2. yüzyılında yeni bir yaşamdan vazgeçmeyeceklerini dile getiren Öcalan, "Hamasi nutuklar, sloganlar bizi yolumuzdan döndüremez, biz aklıselimin yolunda siyaset yapanlarız."'Baki kalan hoş bir sada'Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi kabul edildi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmelerin tamamlanmasından sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.Milletvekillerine destek ve önerilerinden dolayı teşekkür eden Nebati, "Özellikle TÜİK, varlık barışı, kur korumalı mevduat, Türkiye Ekonomi Modeli, bütçemiz, 2022 verileri, 2023 beklentileri ve buna ilişkin dile getirilmiş olan her türlü önerilerinize ilişkin gerek yazılı gerekse sosyal medya üzerinden açıklamalarımızı yaparız" dedi.Cumhuriyetin 100'üncü yılına gireceklerini anımsatan Nebati, "Ülkemizin gelmiş olduğu nokta ve 21'inci yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olması dolayısıyla da tüm partilere aynı gururu mutlaka verecektir. Çünkü ne kadar iyiysek ne kadar güçlüysek, bu ülke ne kadar sözü dinlenebilir bir ülkeyse bu hepimizin ortak paydası, ortak gururu anlamında olacaktır. Vermiş olduğunuz her türlü öneriyi hazırlık yapmak için not aldık. Önerileriniz için hızlı bir şekilde adımlarımızı atmış olacağız" ifadelerini kullandı.Görüşmeler sırasında, bazı milletvekillerinin gelecek dönemde Meclis'te olmayacağına yönelik sözler sarf ettiğini anımsatan Nebati, şunları kaydetti:TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar yarın yapılacak.

