https://sputniknews.com.tr/20221216/bakan-koca-ilac-bulunamamasi-sorununun-cozumu-icin-ikinci-adimi-attik-1064676562.html

Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık

Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T17:56+0300

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yaşam

fahrettin koca

ilaç

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, ilaç