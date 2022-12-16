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https://sputniknews.com.tr/20221216/bakan-koca-ilac-bulunamamasi-sorununun-cozumu-icin-ikinci-adimi-attik-1064676562.html
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
fahrettin koca
ilaç
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.
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fahrettin koca, ilaç
fahrettin koca, ilaç

Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık

17:56 16.12.2022
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.
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