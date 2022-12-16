https://sputniknews.com.tr/20221216/bakan-koca-ilac-bulunamamasi-sorununun-cozumu-icin-ikinci-adimi-attik-1064676562.html
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T17:56+0300
2022-12-16T17:56+0300
2022-12-16T17:56+0300
yaşam
fahrettin koca
ilaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543260_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_fa6245cb7094c7109860f1a69f51d7d7.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543260_25:0:1149:843_1920x0_80_0_0_9846742e0246a6ca0bd56db6337d8f54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, ilaç
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.