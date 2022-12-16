https://sputniknews.com.tr/20221216/aym-baskani-arslan-bireysel-basvurularda-inanilmaz-bir-is-yukuyle-karsi-karsiya-kaldik-1064671134.html

AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvurularda inanılmaz bir iş yüküyle karşı karşıya kaldık

AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvurularda inanılmaz bir iş yüküyle karşı karşıya kaldık

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan "Bireysel başvurularda inanılmaz bir iş yüküyle karşı karşıya kaldık" dedi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T16:14+0300

2022-12-16T16:14+0300

2022-12-16T16:14+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

zühtü arslan

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AYM heyeti, düzenlenen çalıştayda, İtalya Anayasa Mahkemesi üyeleri, anayasa ve insan hakları profesörleriyle bir araya geldi.Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Arslan, hak ve özgürlüklerin yargı yoluyla korunması fikrinin birçok düşünürün düşüncelerinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:Arslan, söz konusu düşünürlerin düşüncelerinin yargı tarafından korunması gereken bazı ortak ve çok değerli ilkeler ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda bugün tüm anayasa mahkemelerinin, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, insan hakları ve demokrasi ilkeleri gibi anayasal demokrasinin temel dayanaklarını korumak için var olduğu açıktır." dedi.Anayasal hakların korunmasında mahkemenin iki ana mekanizması olduğuna işaret eden Arslan, "İlk olarak mahkeme, kurulduğu 1961'den bu yana kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluğunu denetlemektedir. Bu bağlamda mahkeme, yasama ve yürütme organlarının işlemlerini denetleme yetkisine sahiptir." diye konuştu.Arslan, AYM'nin 2010'da yürürlüğe giren anayasa şikayeti hakkıyla kamu makamlarını ve yargı kararlarını da anayasal hak ve özgürlüklerini ihlal edip etmedikleri açısından denetlemeye başladığını hatırlatarak, "Anayasa'nın 148. Maddesi açıkça Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne atıfta bulunduğundan, Anayasa Mahkemesi anayasa şikayetlerini karara bağlarken Strazburg Mahkemesinin içtihadını dikkate almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.AYM’nin bireysel başvurunun getirilmesiyle iki temel amaca ulaştığını ifade eden Arslan, "İlk amaç, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik standartların yükseltilmesiydi. Bireysel başvurunun ikinci ve pratik amacı ise Strazburg Mahkemesi önünde Türkiye aleyhine yapılan başvuruların ve ihlallerin sayısını azaltmaktı." dedi.Arslan, Türkiye’de anayasa şikayeti sisteminin etkili ve başarılı şekilde uygulanmasının önündeki iki zorlu engelden bahsedebileceklerini belirterek, şöyle devam etti:İhlal kararlarının etkili şekilde uygulanmasının mahkemenin önündeki ikinci büyük zorluk olduğuna işaret eden Arslan, "Strazburg Mahkemesi gibi Anayasa Mahkemesi de bir başvurunun kitlesel ve tekrarlayan ihlallere yol açan sistematik ve yapısal bir sorunu gündeme getirmesi halinde 'pilot karar usulünü' benimsemiştir." ifadesini kullandı.'AYM'nin ülkedeki her bir ihlali telafi etmeye gücü yetmez'Arslan, bazı durumlarda AYM'nin kanun temelinde bir ihlal tespit ettiğini ve belirli bir sürede kanunun değiştirilmesi amacıyla parlamentoyu bilgilendirdiğini kaydetti.Anayasa Mahkemesi kararlarının etkilerine de değinen Arslan, mahkemenin iptal kararlarının sadece davanın taraflarını değil herkesi bağladığını vurguladı.Arslan, şunları kaydetti:Arslan, çalışma ziyareti kapsamında yarın Venedik Komisyonu Genel Kurulu'na da katılacak.

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