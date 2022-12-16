https://sputniknews.com.tr/20221216/avustralyada-zehirli-ispanaklar-halusinasyona-neden-oldu-1064660006.html

Avustralya'da zehirli ıspanaklar halüsinasyona neden oldu

Avustralya'da zehirli ıspanaklar halüsinasyona neden oldu

Avustralya'nın başkenti Sidney'de zehirli ıspanaklar, 9 kişide ciddi hastalık ve halüsinasyonlara yol açtı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T12:46+0300

2022-12-16T12:46+0300

2022-12-16T12:46+0300

dünya

avustralya

ıspanak

halüsinasyon

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ABD merkezli büyük market zinciri Costco'dan Riviera Farms etiketli ıspanak satın alıp tüketen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.Sağlık yetkilileri hastaların halüsinasyon, kalp çarpıntısı ve görmede bulanıklık belirtileri gösterdiğini bildirdi.Riviera Farms yetkilileri, ıspanağa kenevir otlarının karışmış olabileceğini ancak bunların başka hiçbir ürüne karışmadığını vurguladı.New South Wales Sağlık Bakanlığı (NSW), hastaneye kaldırılan kişilerde can kaybı yaşanmadığını kaydetti.Bakanlık, markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan paketli ıspanakların tüketilmesinin güvenli olmadığını duyurdu.Ispanağı yedikten sonra olağan dışı belirti gösterenlerin, derhal hastaneye başvurması istendi.Riviera Farms sözcüsü, olayla ilgili derhal harekete geçtiklerini ve marketlerdeki ıspanakların raftan kaldırılacağını ifade etti.NSW, halihazırda etkilenenlerin Sidney'den olduğunu, diğer eyaletlerdeki yetkilileri de uyardıklarını belirtti.

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avustralya, ıspanak, halüsinasyon