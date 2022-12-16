https://sputniknews.com.tr/20221216/avustralyada-muhalefet-lideri-dutton-kadin-meclis-baskan-vekiline-defalarca-bay-diye-hitap-etti-1064659901.html
Avustralya'da muhalefet lideri Dutton, kadın Meclis Başkan Vekiline defalarca "Bay" diye hitap etti
Avustralya'da muhalefet lideri Dutton, kadın Meclis Başkan Vekiline defalarca "Bay" diye hitap etti
Avustralya'da muhalefet lideri Peter Dutton, kadın Meclis Başkan Vekili Sharon Claydon'a defalarca "Bay" diye hitap etti. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T12:46+0300
2022-12-16T12:46+0300
2022-12-16T12:46+0300
dünya
avusturya
peter dutton
sharon claydon
kadın
erkek
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Avustralya'da muhalefet lideri Peter Dutton, parlamentodaki konuşması boyunca Claydon'a "Bay" şeklinde seslendi.Claydon ise birkaç defa Dutton'a erkek olmadığını hatırlatarak kendisine doğru hitap etmesini istedi.Muhalefet liderinin konuşmasını bölen Claydon, "Sizi durduracağım, bana 'Bay' diye hitap etmeye devam ediyorsunuz. Uzun bir süre ses etmedim ancak bana ve diğer üyelere doğru unvanla hitap etmelisiniz" ifadelerini kullandı.Dutton, Claydon'ın uyarısının üzerine kendisinden özür diledi ancak konuşmasının kalanında da yanlış hitabını sürdürdü.
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avusturya, peter dutton, sharon claydon, kadın, erkek
avusturya, peter dutton, sharon claydon, kadın, erkek
Avustralya'da muhalefet lideri Dutton, kadın Meclis Başkan Vekiline defalarca "Bay" diye hitap etti
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Avustralya'da muhalefet lideri Peter Dutton, kadın Meclis Başkan Vekili Sharon Claydon'a defalarca "Bay" diye hitap etti.
Avustralya'da muhalefet lideri Peter Dutton, parlamentodaki konuşması boyunca Claydon'a "Bay" şeklinde seslendi.
Claydon ise birkaç defa Dutton'a erkek olmadığını hatırlatarak kendisine doğru hitap etmesini istedi.
Muhalefet liderinin konuşmasını bölen Claydon, "Sizi durduracağım, bana 'Bay' diye hitap etmeye devam ediyorsunuz. Uzun bir süre ses etmedim ancak bana ve diğer üyelere doğru unvanla hitap etmelisiniz" ifadelerini kullandı.
Dutton, Claydon'ın uyarısının üzerine kendisinden özür diledi ancak konuşmasının kalanında da yanlış hitabını sürdürdü.