https://sputniknews.com.tr/20221216/avustralyada-muhalefet-lideri-dutton-kadin-meclis-baskan-vekiline-defalarca-bay-diye-hitap-etti-1064659901.html

Avustralya'da muhalefet lideri Dutton, kadın Meclis Başkan Vekiline defalarca "Bay" diye hitap etti

Avustralya'da muhalefet lideri Dutton, kadın Meclis Başkan Vekiline defalarca "Bay" diye hitap etti

Avustralya'da muhalefet lideri Peter Dutton, kadın Meclis Başkan Vekili Sharon Claydon'a defalarca "Bay" diye hitap etti. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T12:46+0300

2022-12-16T12:46+0300

2022-12-16T12:46+0300

dünya

avusturya

peter dutton

sharon claydon

kadın

erkek

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Avustralya'da muhalefet lideri Peter Dutton, parlamentodaki konuşması boyunca Claydon'a "Bay" şeklinde seslendi.Claydon ise birkaç defa Dutton'a erkek olmadığını hatırlatarak kendisine doğru hitap etmesini istedi.Muhalefet liderinin konuşmasını bölen Claydon, "Sizi durduracağım, bana 'Bay' diye hitap etmeye devam ediyorsunuz. Uzun bir süre ses etmedim ancak bana ve diğer üyelere doğru unvanla hitap etmelisiniz" ifadelerini kullandı.Dutton, Claydon'ın uyarısının üzerine kendisinden özür diledi ancak konuşmasının kalanında da yanlış hitabını sürdürdü.

avusturya

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avusturya, peter dutton, sharon claydon, kadın, erkek