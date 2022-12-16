https://sputniknews.com.tr/20221216/ash-ve-pikacu-emekliye-ayriliyor-1064674436.html

Ash ve Pikaçu emekliye ayrılıyor

Ash ve Pikaçu emekliye ayrılıyor

Dünyaca ünlü anime serisi Pokemon'un baş karakterleri Ash ve Pikaçu, 25 yılın ardından emekliye ayrılıyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T17:01+0300

2022-12-16T17:01+0300

2022-12-16T17:01+0300

yaşam

pokemon

pikaçu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1b/1045068691_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bff10edadf6bf909417f08827535ddc9.jpg

25 yıllık anime serisi Pokemon, Ash Ketchum ve Pikaçu karakterlerine veda ediyor.The Pokemon Company, yayınladıkları yeni bir fragmanla Ash ve Pikaçu'nun final serüvenini Japonya'da 13 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan 11 bölümlük mini diziye noktalayacağını duyurdu.'Pokémon Ultimate Journeys: The Series' adını taşıyacak olan dizi, Ash'in dünya şampiyonu olduktan sonra yaşadıklarını konu alacak.Sonrasında ise Pokemon serisi, Scarlet ve Violet oyunlarının kahramanlarının başta olduğu yeni yüzlerle devam edecek.Daha önce animeye veda eden Misty ve Brock dahil birçok karakter, animenin sonraki bölümlerinde izleyici karşısına çıkmıştı.Öte yandan Scarlet ve Violet oyunlarının başkarakterlerine odaklanacak yeni seri, Pokemon evreninin Paldea bölgesinde başlayacak. Karakterler, hikayeye 'başlangıç seviyesiyle' adım atacak ve 9. nesil Pokemonlarla yola devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20220111/abdde-2-polis-soygun-ihbari-yerine-pokemon-go-oynadiklari-icin-gorevden-alindi-1052630360.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pokemon, pikaçu