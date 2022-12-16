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https://sputniknews.com.tr/20221216/ash-ve-pikacu-emekliye-ayriliyor-1064674436.html
Ash ve Pikaçu emekliye ayrılıyor
Ash ve Pikaçu emekliye ayrılıyor
Dünyaca ünlü anime serisi Pokemon'un baş karakterleri Ash ve Pikaçu, 25 yılın ardından emekliye ayrılıyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T17:01+0300
2022-12-16T17:01+0300
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25 yıllık anime serisi Pokemon, Ash Ketchum ve Pikaçu karakterlerine veda ediyor.The Pokemon Company, yayınladıkları yeni bir fragmanla Ash ve Pikaçu'nun final serüvenini Japonya'da 13 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan 11 bölümlük mini diziye noktalayacağını duyurdu.'Pokémon Ultimate Journeys: The Series' adını taşıyacak olan dizi, Ash'in dünya şampiyonu olduktan sonra yaşadıklarını konu alacak.Sonrasında ise Pokemon serisi, Scarlet ve Violet oyunlarının kahramanlarının başta olduğu yeni yüzlerle devam edecek.Daha önce animeye veda eden Misty ve Brock dahil birçok karakter, animenin sonraki bölümlerinde izleyici karşısına çıkmıştı.Öte yandan Scarlet ve Violet oyunlarının başkarakterlerine odaklanacak yeni seri, Pokemon evreninin Paldea bölgesinde başlayacak. Karakterler, hikayeye 'başlangıç seviyesiyle' adım atacak ve 9. nesil Pokemonlarla yola devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220111/abdde-2-polis-soygun-ihbari-yerine-pokemon-go-oynadiklari-icin-gorevden-alindi-1052630360.html
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pokemon, pikaçu
pokemon, pikaçu

Ash ve Pikaçu emekliye ayrılıyor

17:01 16.12.2022
© Fotoğraf : PokemonPokemon
Pokemon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Fotoğraf : Pokemon
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Dünyaca ünlü anime serisi Pokemon'un baş karakterleri Ash ve Pikaçu, 25 yılın ardından emekliye ayrılıyor.
25 yıllık anime serisi Pokemon, Ash Ketchum ve Pikaçu karakterlerine veda ediyor.
The Pokemon Company, yayınladıkları yeni bir fragmanla Ash ve Pikaçu'nun final serüvenini Japonya'da 13 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan 11 bölümlük mini diziye noktalayacağını duyurdu.
'Pokémon Ultimate Journeys: The Series' adını taşıyacak olan dizi, Ash'in dünya şampiyonu olduktan sonra yaşadıklarını konu alacak.
Sonrasında ise Pokemon serisi, Scarlet ve Violet oyunlarının kahramanlarının başta olduğu yeni yüzlerle devam edecek.
Daha önce animeye veda eden Misty ve Brock dahil birçok karakter, animenin sonraki bölümlerinde izleyici karşısına çıkmıştı.
Öte yandan Scarlet ve Violet oyunlarının başkarakterlerine odaklanacak yeni seri, Pokemon evreninin Paldea bölgesinde başlayacak. Karakterler, hikayeye 'başlangıç seviyesiyle' adım atacak ve 9. nesil Pokemonlarla yola devam edecek.
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