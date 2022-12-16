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https://sputniknews.com.tr/20221216/asgari-ucrette-3-toplanti-20-aralikta-1064656972.html
Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık'ta
Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık'ta
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221214/-asgari-ucrette-2-toplanti-bitti-rakam-konusulmadi-1064587841.html
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türkiye, asgari ücret, ekonomi
türkiye, asgari ücret, ekonomi

Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık'ta

11:14 16.12.2022 (güncellendi: 11:44 16.12.2022)
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
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EKONOMİ
Asgari ücrette 2. toplantı bitti, rakam konuşulmadı
14 Aralık, 17:01
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