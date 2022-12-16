https://sputniknews.com.tr/20221216/asgari-ucrette-3-toplanti-20-aralikta-1064656972.html
Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık'ta
Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık'ta
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T11:14+0300
2022-12-16T11:14+0300
2022-12-16T11:44+0300
ekonomi
türkiye
asgari ücret
ekonomi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221214/-asgari-ucrette-2-toplanti-bitti-rakam-konusulmadi-1064587841.html
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türkiye, asgari ücret, ekonomi
türkiye, asgari ücret, ekonomi
Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık'ta
11:14 16.12.2022 (güncellendi: 11:44 16.12.2022) Abone ol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.