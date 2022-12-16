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https://sputniknews.com.tr/20221216/arastirma-uzaylilar-henuz-dunya-ile-temasa-gecmedi-belki-de-yeterli-zeka-belirtisi-yok-1064673591.html
Araştırma: Uzaylılar henüz Dünya ile temasa geçmedi, belki de yeterli zeka belirtisi yok
Araştırma: Uzaylılar henüz Dünya ile temasa geçmedi, belki de yeterli zeka belirtisi yok
Son zamanlarda yapılan bir araştırma sonucunda, uzaylıların 'gezegende zeka belirtisi olmadığı için' Dünya'yla temasa geçmediği iddia edildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T16:50+0300
2022-12-16T16:50+0300
dünya
uzaylı
uzaylılar
dünya dışı yaşam
dünya dışı varlık
uzay
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Araştırmacılar, 1930'dan bu yaa uzaya gönderilen ve Samanyolu'ndaki 400 milyar yıldızdan yaklaşık 15 binine ve onların yörüngesindeki gezegenlere ulaştığını açıkladı. Ancak bu, Samanyolu'ndaki 400 milyar yıldızın çok küçük bir kısmı.Öte yandan, çalışmanın yazarı, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde bir astrofizikçi Amri Wandel, uzaylılardan gelecek herhangi bir geri dönüş mesajının ulaşmasının zaman alacağını yazdı.Son olarak uzaya gönderilen en güçlü sinyal ise, Arebico gözlemevinde 16 Kasım 1974 tarihindeki törenle 25 bin ışık yılı uzaklıktaki M13 küresel yıldız kümesi bölgesine doğru gönderilmişti.'100 milyondan fazla teknolojik olarak gelişmiş gezegen olması lazım'Uzaya daha kapsamlı mesajların gönderilmesi de planlanırken, Wandel ise, bir uygarlığın bu mesajlardan birini bile almış olması için Samanyolu'nda 100 milyondan fazla teknolojik olarak gelişmiş gezegen olması gerektiğini yazdı.Öte yandan Wandel, teorisinin, Dünya'nın yaklaşık 50 ışık yılı yakınında hiçbir zeki uzaylı medeniyetini olmadığını öne sürdüğüne inanıyor. Çünkü aradan geçen bu zaman boyunca, yalnızca bu mesafedeki gelişmiş medeniyetlerin yanıt verme şansı var. Ancak yine de bu, daha uzak mesafelerde akıllı yaşamın varlığı ihtimalini dışlamıyor.'Güçsüz mesajlar, akıllı uygarlıklar tarafından ayırt edilememiş olabilir'arXiv veritabanında yayınlanan bilgilere göre Wandel, galaksideki birçok gezegende yaşam geliştiyse, o zaman uzaylıların muhtemelen sadece biyoloji değil, teknoloji belirtileri olanlarla daha fazla ilgilendiği iddiasını öne sürdü. Bu teoriye göre, Dünya'dan gönderilen 'güçsüz' mesajlar, akıllı uygarlıklar tarafından ayırt edilememiş olabilir.Çalışma aynı zamanda, uzaydaki akıllı varlıkların Dünya'yla temasa geçmemiş olmasını, dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığı ile bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişkiyi vurgulayan Fermi paradoksuna alternatif perspektif sunuyor.Öte yandan uzmanlar, 'kayıp uzaylılar' için başka açıklamalar da öne sürüyor:"Belki de geçmişte, insanlar gelişmeden veya ziyareti kaydetmeden önce Dünya'yı ziyaret ettiler. Veya belki de uzun mesafeli uzay yolculuğu sanıldığından daha zor. Ya da kasten evreni keşfetmemeye karar verdiler. Kendilerini öldürmüş olmaları bile mümkün."Wandel ise, makalesinde başka bir olası açıklama sunuyor: "Samanyolu'nda yaşam aslında gerçekten yaygın. Yıldızların yaşanabilir bölgesinde dönen kayalık gezegenlerin çoğu yaşamı barındırıyorsa, uzaylılar muhtemelen kaynaklarını her birine sinyal göndererek boşa harcamayacaklar. Muhtemelen yabancı algler veya amiplerle iletişim kurmaya çalışacaklar.""Akıllı yaşam orada, sadece çağrımızı bekliyorlar" diyen Wandel, Dünya zamanla daha çok ve gelişmiş radyo sinyali yaydıkça, Dünya'nın teknolojik sinyallerinin akıllı dinleyiciler bulma olasılığının daha da arttığını söyledi.
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uzaylı, uzaylılar, dünya dışı yaşam, dünya dışı varlık, uzay
uzaylı, uzaylılar, dünya dışı yaşam, dünya dışı varlık, uzay

Araştırma: Uzaylılar henüz Dünya ile temasa geçmedi, belki de yeterli zeka belirtisi yok

16:50 16.12.2022
© AFP 2022 / FREDERIC J. BROWN Uzaylı
Uzaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / FREDERIC J. BROWN
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Son zamanlarda yapılan bir araştırma sonucunda, uzaylıların 'gezegende zeka belirtisi olmadığı için' Dünya'yla temasa geçmediği iddia edildi.
Araştırmacılar, 1930'dan bu yaa uzaya gönderilen ve Samanyolu'ndaki 400 milyar yıldızdan yaklaşık 15 binine ve onların yörüngesindeki gezegenlere ulaştığını açıkladı. Ancak bu, Samanyolu'ndaki 400 milyar yıldızın çok küçük bir kısmı.
Öte yandan, çalışmanın yazarı, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde bir astrofizikçi Amri Wandel, uzaylılardan gelecek herhangi bir geri dönüş mesajının ulaşmasının zaman alacağını yazdı.
Son olarak uzaya gönderilen en güçlü sinyal ise, Arebico gözlemevinde 16 Kasım 1974 tarihindeki törenle 25 bin ışık yılı uzaklıktaki M13 küresel yıldız kümesi bölgesine doğru gönderilmişti.

'100 milyondan fazla teknolojik olarak gelişmiş gezegen olması lazım'

Uzaya daha kapsamlı mesajların gönderilmesi de planlanırken, Wandel ise, bir uygarlığın bu mesajlardan birini bile almış olması için Samanyolu'nda 100 milyondan fazla teknolojik olarak gelişmiş gezegen olması gerektiğini yazdı.
Öte yandan Wandel, teorisinin, Dünya'nın yaklaşık 50 ışık yılı yakınında hiçbir zeki uzaylı medeniyetini olmadığını öne sürdüğüne inanıyor. Çünkü aradan geçen bu zaman boyunca, yalnızca bu mesafedeki gelişmiş medeniyetlerin yanıt verme şansı var. Ancak yine de bu, daha uzak mesafelerde akıllı yaşamın varlığı ihtimalini dışlamıyor.

'Güçsüz mesajlar, akıllı uygarlıklar tarafından ayırt edilememiş olabilir'

arXiv veritabanında yayınlanan bilgilere göre Wandel, galaksideki birçok gezegende yaşam geliştiyse, o zaman uzaylıların muhtemelen sadece biyoloji değil, teknoloji belirtileri olanlarla daha fazla ilgilendiği iddiasını öne sürdü. Bu teoriye göre, Dünya'dan gönderilen 'güçsüz' mesajlar, akıllı uygarlıklar tarafından ayırt edilememiş olabilir.
Çalışma aynı zamanda, uzaydaki akıllı varlıkların Dünya'yla temasa geçmemiş olmasını, dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığı ile bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişkiyi vurgulayan Fermi paradoksuna alternatif perspektif sunuyor.
Öte yandan uzmanlar, 'kayıp uzaylılar' için başka açıklamalar da öne sürüyor:
"Belki de geçmişte, insanlar gelişmeden veya ziyareti kaydetmeden önce Dünya'yı ziyaret ettiler. Veya belki de uzun mesafeli uzay yolculuğu sanıldığından daha zor. Ya da kasten evreni keşfetmemeye karar verdiler. Kendilerini öldürmüş olmaları bile mümkün."
Wandel ise, makalesinde başka bir olası açıklama sunuyor:
"Samanyolu'nda yaşam aslında gerçekten yaygın. Yıldızların yaşanabilir bölgesinde dönen kayalık gezegenlerin çoğu yaşamı barındırıyorsa, uzaylılar muhtemelen kaynaklarını her birine sinyal göndererek boşa harcamayacaklar. Muhtemelen yabancı algler veya amiplerle iletişim kurmaya çalışacaklar."
"Akıllı yaşam orada, sadece çağrımızı bekliyorlar" diyen Wandel, Dünya zamanla daha çok ve gelişmiş radyo sinyali yaydıkça, Dünya'nın teknolojik sinyallerinin akıllı dinleyiciler bulma olasılığının daha da arttığını söyledi.
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