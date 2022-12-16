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https://sputniknews.com.tr/20221216/angelina-jolie-bm-iyi-niyet-elciligi-gorevinden-ayrilacak-1064679374.html
Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacak
Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacak
ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T19:35+0300
2022-12-16T19:35+0300
dünya
bm
angelina jolie
birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği
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UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak yazılı açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan hakları sorunlarıyla daha geniş çerçevede meşgul olmak istediği bildirildi.Jolie'nin mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdüreceği, bundan sonraki çalışmalarında daha fazla oyunculara ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Jolie, şimdiye kadar İyi Niyet Elçisi olarak UNHCR ile çok sayıda saha görevinde bulunma ayrıcalığı yaşadığını belirtti ve "Mültecileri ve yerinden edilen diğer sivilleri desteklemek için elimden geleni yapmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.Jolie, şunları kaydetti:BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Jolie'nin UNHCR için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "On yıllarca sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci hassasiyetinin kalbinde her zaman var olacağına inanıyorum." ifadesine yer verdi.Grandi, Jolie'nin bu konudaki hassasiyetini daha kapsamlı bir insani yardım vazifesiyle sürdürmesi temennisinde bulundu.BM bünyesinde insani yardım faaliyetlerine 2001'de başlayan Angelina Jolie, 2012'de UNHCR İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.
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bm, angelina jolie, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği
bm, angelina jolie, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği

Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacak

19:35 16.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZAngelina Jolie, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret etti - 2016
Angelina Jolie, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret etti - 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı.
UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak yazılı açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan hakları sorunlarıyla daha geniş çerçevede meşgul olmak istediği bildirildi.
Jolie'nin mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdüreceği, bundan sonraki çalışmalarında daha fazla oyunculara ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Jolie, şimdiye kadar İyi Niyet Elçisi olarak UNHCR ile çok sayıda saha görevinde bulunma ayrıcalığı yaşadığını belirtti ve "Mültecileri ve yerinden edilen diğer sivilleri desteklemek için elimden geleni yapmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
Jolie, şunları kaydetti:
"BM çatısı altında 20 yıl çalıştıktan sonra artık benim için mülteciler ve yerel kuruluşlarla direkt temasa geçip çözüm üretmeye çalışma zamanının geldiğini düşünüyorum."
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Jolie'nin UNHCR için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "On yıllarca sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci hassasiyetinin kalbinde her zaman var olacağına inanıyorum." ifadesine yer verdi.
Grandi, Jolie'nin bu konudaki hassasiyetini daha kapsamlı bir insani yardım vazifesiyle sürdürmesi temennisinde bulundu.
BM bünyesinde insani yardım faaliyetlerine 2001'de başlayan Angelina Jolie, 2012'de UNHCR İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.
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