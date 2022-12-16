https://sputniknews.com.tr/20221216/angelina-jolie-bm-iyi-niyet-elciligi-gorevinden-ayrilacak-1064679374.html

Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacak

Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacak

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T19:35+0300

2022-12-16T19:35+0300

2022-12-16T19:35+0300

dünya

bm

angelina jolie

birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği

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UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak yazılı açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan hakları sorunlarıyla daha geniş çerçevede meşgul olmak istediği bildirildi.Jolie'nin mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdüreceği, bundan sonraki çalışmalarında daha fazla oyunculara ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Jolie, şimdiye kadar İyi Niyet Elçisi olarak UNHCR ile çok sayıda saha görevinde bulunma ayrıcalığı yaşadığını belirtti ve "Mültecileri ve yerinden edilen diğer sivilleri desteklemek için elimden geleni yapmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.Jolie, şunları kaydetti:BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Jolie'nin UNHCR için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "On yıllarca sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci hassasiyetinin kalbinde her zaman var olacağına inanıyorum." ifadesine yer verdi.Grandi, Jolie'nin bu konudaki hassasiyetini daha kapsamlı bir insani yardım vazifesiyle sürdürmesi temennisinde bulundu.BM bünyesinde insani yardım faaliyetlerine 2001'de başlayan Angelina Jolie, 2012'de UNHCR İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.

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bm, angelina jolie, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği