https://sputniknews.com.tr/20221216/ak-partili-zengin-muhalefetle-bir-tur-daha-gorusulecek-1064660215.html
AK Partili Zengin: Muhalefetle bir tur daha görüşülecek
AK Partili Zengin: Muhalefetle bir tur daha görüşülecek
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsünü güvence altına alan anayasa teklifi için muhalefetle bir tur... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T12:59+0300
2022-12-16T12:59+0300
2022-12-16T12:59+0300
politika
özlem zengin
başörtüsü
teklif
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti'li Zengin'in açıklamalarından satır başları şöyle:"Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz.
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özlem zengin, başörtüsü, teklif
özlem zengin, başörtüsü, teklif
AK Partili Zengin: Muhalefetle bir tur daha görüşülecek
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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsünü güvence altına alan anayasa teklifi için muhalefetle bir tur daha görüşme yapmayı düşündüklerini ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti'li Zengin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz.