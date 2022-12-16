Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221216/ak-partili-zengin-muhalefetle-bir-tur-daha-gorusulecek-1064660215.html
AK Partili Zengin: Muhalefetle bir tur daha görüşülecek
AK Partili Zengin: Muhalefetle bir tur daha görüşülecek
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsünü güvence altına alan anayasa teklifi için muhalefetle bir tur... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T12:59+0300
2022-12-16T12:59+0300
politika
özlem zengin
başörtüsü
teklif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/15/1043862201_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ee3f35ebff1bb0795c36817e047cdbf.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti'li Zengin'in açıklamalarından satır başları şöyle:"Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/15/1043862201_204:0:1404:900_1920x0_80_0_0_ca133e7d70f67652141cc9491e1992d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özlem zengin, başörtüsü, teklif
özlem zengin, başörtüsü, teklif

AK Partili Zengin: Muhalefetle bir tur daha görüşülecek

12:59 16.12.2022
© AAÖzlem Zengin
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsünü güvence altına alan anayasa teklifi için muhalefetle bir tur daha görüşme yapmayı düşündüklerini ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti'li Zengin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала