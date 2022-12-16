https://sputniknews.com.tr/20221216/ak-partili-zengin-muhalefetle-bir-tur-daha-gorusulecek-1064660215.html

AK Partili Zengin: Muhalefetle bir tur daha görüşülecek

AK Partili Zengin: Muhalefetle bir tur daha görüşülecek

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsünü güvence altına alan anayasa teklifi için muhalefetle bir tur... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022-12-16T12:59+0300

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politika

özlem zengin

başörtüsü

teklif

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti'li Zengin'in açıklamalarından satır başları şöyle:"Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz.

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