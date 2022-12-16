Ahmet Hakan'dan İmamoğlu yorumu: 'AK Partililerin karar çıktığı andan itibaren canları fena sıkkın'

"Kemal Kılıçdaroğlu: Bütün oyun planı bozuldu. İlmek ilmek ördüğü stratejisi, bir yargı kararıyla yerle yeksan oldu. Tam yaklaşmıştı ki en uzağa düşüverdi. Yüzünden düşen bin parça. Çok üzgün. Çok öfkeli. AK Partililer: Karar çıktığı andan itibaren canları fena sıkkın. İmamoğlu’nun rakip olarak karşılarına çıkma ihtimalinden ziyade İmamoğlu’nun “mağdur rakip” olarak karşılarına çıkma ihtimaline içerliyorlar. Karara ateş püskürüyorlar. CHP Genel Merkezi: Her şeylerini Kılıçdaroğlu’na bağlamış olan CHP Genel Merkezi’nin önemli isimleri, yargı kararı karşısında ne yapacaklarını bilemez duruma düştüler. “Dümeni İmamoğlu’na çevirebilir miyiz?” diye düşünüyorlar kara kara. Canan Kaftancıoğlu: Bir çekişme içindeydi İmamoğlu ile. Safını seçmiş, tavrını Kılıçdaroğlu’ndan yana koymuştu. Yargı kararından sonra ibrenin İmamoğlu’na dönmüş olmasına çok üzüldüğüne eminim."