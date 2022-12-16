https://sputniknews.com.tr/20221216/ahmet-hakandan-imamoglu-yorumu-ak-partililerin-karar-ciktigi-andan-itibaren-canlari-fena-sikkin-1064654979.html
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu yorumu: 'AK Partililerin karar çıktığı andan itibaren canları fena sıkkın'
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu yorumu: 'AK Partililerin karar çıktığı andan itibaren canları fena sıkkın'
Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasını ve kararın kesinleşmesi durumunda uygulamaya... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T10:02+0300
2022-12-16T10:02+0300
2022-12-16T10:06+0300
politika
ahmet hakan
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
mahkumiyet
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve AK Part'nin "karara üzüldüğünü savundu.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221215/bahceliden-imamoglu-aciklamasi-operasyonun-hedefi-chp-genel-baskanidir-1064639729.html
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ahmet hakan, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ak parti, mahkumiyet
ahmet hakan, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ak parti, mahkumiyet
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu yorumu: 'AK Partililerin karar çıktığı andan itibaren canları fena sıkkın'
10:02 16.12.2022 (güncellendi: 10:06 16.12.2022) Abone ol
Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasını ve kararın kesinleşmesi durumunda uygulamaya konacak olan siyasi yasağı değerlendirdi. Ahmet Hakan AK Partililerin karar üzüldüğünü savundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve AK Part'nin "karara üzüldüğünü savundu.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
şunları kaydetti:
"Kemal Kılıçdaroğlu: Bütün oyun planı bozuldu. İlmek ilmek ördüğü stratejisi, bir yargı kararıyla yerle yeksan oldu. Tam yaklaşmıştı ki en uzağa düşüverdi. Yüzünden düşen bin parça. Çok üzgün. Çok öfkeli. AK Partililer: Karar çıktığı andan itibaren canları fena sıkkın. İmamoğlu’nun rakip olarak karşılarına çıkma ihtimalinden ziyade İmamoğlu’nun “mağdur rakip” olarak karşılarına çıkma ihtimaline içerliyorlar. Karara ateş püskürüyorlar. CHP Genel Merkezi: Her şeylerini Kılıçdaroğlu’na bağlamış olan CHP Genel Merkezi’nin önemli isimleri, yargı kararı karşısında ne yapacaklarını bilemez duruma düştüler. “Dümeni İmamoğlu’na çevirebilir miyiz?” diye düşünüyorlar kara kara. Canan Kaftancıoğlu: Bir çekişme içindeydi İmamoğlu ile. Safını seçmiş, tavrını Kılıçdaroğlu’ndan yana koymuştu. Yargı kararından sonra ibrenin İmamoğlu’na dönmüş olmasına çok üzüldüğüne eminim."