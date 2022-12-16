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Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine internet hizmeti
Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine internet hizmeti
Afrika'nın en yüksek dağı olan Tanzanya'daki Kilimanjaro'nun en yüksek noktasına internet hizmeti verilmeye başlandı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
kilimanjaro dağı
internet
zirve
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Tanzanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye, Kilimanjaro Dağı'nın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki tepesini internet ile dünyaya bağladıkları bilgisini paylaştı.Nnauye, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarland." ifadesini kullandı.Kilimanjaro Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 720 metresine ilk kez ağustosta internet hizmeti verilmişti.Her yıl binlerce turistin tırmandığı dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 895 metre yüksekte bulunuyor.
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kilimanjaro dağı, internet, zirve
kilimanjaro dağı, internet, zirve

Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine internet hizmeti

00:52 16.12.2022 (güncellendi: 01:16 16.12.2022)
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBAKilimanjaro Dağı
Kilimanjaro Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBA
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Afrika'nın en yüksek dağı olan Tanzanya'daki Kilimanjaro'nun en yüksek noktasına internet hizmeti verilmeye başlandı.
Tanzanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye, Kilimanjaro Dağı'nın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki tepesini internet ile dünyaya bağladıkları bilgisini paylaştı.
Nnauye, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarland." ifadesini kullandı.
Kilimanjaro Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 720 metresine ilk kez ağustosta internet hizmeti verilmişti.
Her yıl binlerce turistin tırmandığı dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 895 metre yüksekte bulunuyor.
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