Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221216/adanada-7-milyon-liralik-taklit-ayakkabi-ele-gecirildi-1064663156.html
Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi
Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi
Adana’da, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T13:50+0300
2022-12-16T13:54+0300
taklit
adana
ayakkabı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064663242_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_413ec4a0bf49f55c924c8f2e64170202.jpg
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.’ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı.Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı.Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi.Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20200306/italyan-moda-devi-fendiden-bagcilardaki-sirkete-dava-1041543160.html
adana
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064663242_114:0:661:410_1920x0_80_0_0_6b38c69a6454c777375aefc45624bc4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taklit, adana, ayakkabı
taklit, adana, ayakkabı

Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

13:50 16.12.2022 (güncellendi: 13:54 16.12.2022)
© DHAAdana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı
Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Adana’da, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına alındı.
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.’ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı.
Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı.
Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Fendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2020
DÜNYA
İtalyan moda devi Fendi'den Bağcılar'daki şirkete dava: Tazminat ödenecek ve ürünler imha edilecek
6 Mart 2020, 10:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала