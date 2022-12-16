https://sputniknews.com.tr/20221216/adanada-7-milyon-liralik-taklit-ayakkabi-ele-gecirildi-1064663156.html
Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi
Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi
Adana’da, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T13:50+0300
2022-12-16T13:50+0300
2022-12-16T13:54+0300
taklit
adana
ayakkabı
türkiye
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Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.’ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı.Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı.Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi.Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20200306/italyan-moda-devi-fendiden-bagcilardaki-sirkete-dava-1041543160.html
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taklit, adana, ayakkabı
Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi
13:50 16.12.2022 (güncellendi: 13:54 16.12.2022) Abone ol
Adana’da, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına alındı.
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.’ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı.
Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı.
Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.