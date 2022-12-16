https://sputniknews.com.tr/20221216/adanada-7-milyon-liralik-taklit-ayakkabi-ele-gecirildi-1064663156.html

Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

Adana’da, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T13:50+0300

2022-12-16T13:50+0300

2022-12-16T13:54+0300

taklit

adana

ayakkabı

türkiye

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Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.’ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı.Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı.Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi.Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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taklit, adana, ayakkabı