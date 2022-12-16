https://sputniknews.com.tr/20221216/acikogretim-lisesi-sinavinda-60-bin-ogrencinin-kopya-cektigi-tespit-edildi-1064657164.html
Açıköğretim Lisesi Sınavı'nda 60 bin öğrencinin kopya çektiği tespit edildi
Açıköğretim Lisesi Sınavı'nda 60 bin öğrencinin kopya çektiği tespit edildi
Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T11:43+0300
2022-12-16T11:43+0300
2022-12-16T11:43+0300
yaşam
açık öğretim
açık öğretim fakültesi
sınav
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'AÖL sınavı iptal mi?' Sorusu, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı.11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.
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açık öğretim, açık öğretim fakültesi, sınav
açık öğretim, açık öğretim fakültesi, sınav
Açıköğretim Lisesi Sınavı'nda 60 bin öğrencinin kopya çektiği tespit edildi
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Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.
'AÖL sınavı iptal mi?' Sorusu, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.
Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı.
11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.
Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.
Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.
Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.