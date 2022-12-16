https://sputniknews.com.tr/20221216/abdyi-asil-rahatsiz-eden-putinin-dogalgaz-fiyatlamasinin-turkiyede-yapilabilecegini-soylemesi-1064692634.html

‘ABD'yi asıl rahatsız eden, Putin'in doğalgaz fiyatlamasının Türkiye'de yapılabileceğini söylemesi’

‘ABD'yi asıl rahatsız eden, Putin'in doğalgaz fiyatlamasının Türkiye'de yapılabileceğini söylemesi’

Doç. Volkan Özdemir’e göre, Rusya ile yakalanan ekonomik ivmeden rahatsız olan Batı Türkiye'yi sıkıştıracak. Özdemir, tehditler işe yaramazsa yaptırımların... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T17:19+0300

2022-12-16T17:19+0300

2022-12-17T05:21+0300

eksen

radyo

vladimir putin

rusya

doğalgaz

türkiye

ukrayna

ukrayna krizi

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Türkiye hükümetinin Ukrayna krizinde tarafsız konumuyla 'arabuluculuk' vurguları yaparken ABD ve AB'nin Rusya Federasyonu'nu hedef alan yaptırımlarını uygulamaması Batı'da giderek yüksek sesle ifade edilen rahatsızlıklara yol açıyor. Ankara BM çerçevesinde olmadığı müddetçe yaptırımları uygulama zorunluluğu bulunmadığını belirtirken, enerji başta olmak üzere uzun yıllardır yakın ekonomik ve ticari ilişkileri ile turizm bağlaları bulunan Moskova'ya yönelik olarak Batı'dan farklı tavır takınıyor. Avrupa kanadının ise özellikle Rusya'ya açtığı enerji savaşının ardından Rusya liderliği Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması meselesini gündeme taşıdı. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kısa vadede doğalgaz ticareti için elektronik bir platform oluşturulabileceğini belirtti.Bu gelişme Batı'da bir süredir belirginleşen rahatsızlığı artırdı. AB Genel İşler toplantısının ardından Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyması çağrısı dikkat çekerken, mesele 'en yüksek öncelikli' olarak nitelendirildi. AB Dış Politika şefi Josep Borrell de Avrupa Parlamentosu'na yazdığı mektupta 'Ankara'nın AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine katılmama politikasını sürdürmesinin giderek artan endişe kaynağı olduğunu' savundu. Borrell AB ürünlerinin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceğini söyledi. AB'den gelen bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert tepki gösterdi. Erdoğan, Borrell'in 'muhatabı olmadığını' söyledi.AB'nin ardından ABD'den de adeta yaptırım tehdidinin gelmesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yaptırım Koordinatörü James O'Brien, Ankara'nın yaptırım kararlarına uymasını beklediklerini söylerken, aksi halde başka adımlar atabileceklerini belirtti. O'Brien, "Yaptırımlara uyulduğunu görmek için hem Türk makamları hem de özel sektörü ile çok yakın angajmanımızı sürdüreceğiz" diyerek ekledi: "Eğer yaptırımlara uyulmadığı tespit edilirse aksiyon alınacak"­Türkiye-Rusya işbirliği ve AB ile ABD'den gelen 'endişe' açıklamaları ile 'yaptırım' tehditlerini ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Doç. Volkan Özdemir ile konuştuk.‘Türkiye ekonomisi için önemli bir fırsat penceresi yakalandı'Doç. Volkan Özdemir’e göre, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki tarafsız pozisyonu ortaya çıkan kriz ortamında Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasını sağladı. Özdemir yıllık 6 milyar dolar ihracatın artık ayda 1.3 milyar doları bulduğunu anımsatırken, Türkiye ekonomisinin yakaladığı fırsat penceresine dikkat çekti:'Batı, Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışacaktır'Özdemir, Türkiye'nin nesnel çıkarlarının Batı ve Rusya ile ilişkileri artırırken denge kurulmasını gerektirdiği görüşünde. Ancak Özdemir, Batı'nın Türkiye üzerindeki yaptırım tehditlerinin yükseleceğini ve istenen noktaya getirilemezse ciddi yaptırımların gündeme taşınacağını öngördü:‘Türkiye, AB’ye girmiyor ama AB, Türkiye ekonomisine, aktörlere Gümrük Birliği üzerinden girmiş durumda’Özdemir’e göre, Avrupa yaptırım meselesinde karar alıcı değil ve ABD’yi takip ediyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki Gümrük Birliği'ne atıf yapan Özdemir, Rusya’nın Türkiye’de kurduğu şirketler üzerinden Avrupa’da faaliyet göstermesinin bu anlaşmayı ihlal etmediğini vurguladı. Özdemir, Türkiye’nin, AB’ye girmediğini ama AB’nin, Türkiye ekonomisine, aktörlere Gümrük Birliği üzerinden girmiş durumda olduğunu belirtti:‘Böyle bir yola girerse bu ciddi anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinde kopuşu getirir, ABD bunu istiyor mu?’Özdemir, ABD'nin yaptırım tehditlerinde ilk akla gelenin ihracat yapan Türk firmalarına ikincil yaptırımlar olabileceği görüşünde. Diğer yandan Özdemir, siyasi planda örneğin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin söz konusu olduğu bir ortamda bunun resmi müttefikin cezalandırılması olacağını söylerken, ilişkilerde kopuşu getirebilecek böylesi bir yaklaşımı Washington'ın tercih etmeyeceği görüşünde:‘Amerikalıları asıl rahatsız eden doğalgaz merkezi önerisinde Putin’in Türkiye’de fiyatlanabileceği söylemi’Rusya liderin ilk defa doğalgaz ticaret merkezi olmak yolunda gazın Türkiye’de fiyatlanmasının söz konusu olabileceğini söylediğini ifade eden Özdemir, ABD’yi asıl rahatsız edenin bu olduğu görüşünde. Türkiye için bir koridor olmak değil merkez olmanın hedeflenmesi gerektiğini ve bunun bulunmaz fırsat olduğunu belirten Özdemir, yine 2023 seçimi sonrasında Rusya'ya yakınlaşma ihtimalinin ABD'yi rahatsız eden diğer konu olduğunun altını çizdi:‘Ekonomik ilişkilerin kobiler üzerinden tabana yayılması Türkiye ile Rusya’nın ciddi anlamda yakınlaşması demek’Primakov Okumaları konferansı için gittiği Moskova’da Türk şirketlerin arttığını gözlemlediğini aktaran Özdemir’e göre, ekonomik ilişkilerin kobiler üzerinden tabana yayılması demek Türkiye ile Rusya’nın ciddi anlamda yakınlaşması demek:

rusya

ukrayna

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radyo, vladimir putin, rusya, doğalgaz, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi