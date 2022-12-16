‘ABD'yi asıl rahatsız eden, Putin'in doğalgaz fiyatlamasının Türkiye'de yapılabileceğini söylemesi’
17:19 16.12.2022 (güncellendi: 05:21 17.12.2022)
© SputnikEksen - ses kapağı
© Sputnik
Özel
Doç. Volkan Özdemir’e göre, Rusya ile yakalanan ekonomik ivmeden rahatsız olan Batı Türkiye'yi sıkıştıracak. Özdemir, tehditler işe yaramazsa yaptırımların gündeme taşınacağını belirtti. Özdemir ABD'yi asıl rahatsız edenin Putin'in doğalgaz fiyatlamasının Türkiye'de yapılabileceğini söylemesi olduğu görüşünde.
Türkiye hükümetinin Ukrayna krizinde tarafsız konumuyla 'arabuluculuk' vurguları yaparken ABD ve AB'nin Rusya Federasyonu'nu hedef alan yaptırımlarını uygulamaması Batı'da giderek yüksek sesle ifade edilen rahatsızlıklara yol açıyor. Ankara BM çerçevesinde olmadığı müddetçe yaptırımları uygulama zorunluluğu bulunmadığını belirtirken, enerji başta olmak üzere uzun yıllardır yakın ekonomik ve ticari ilişkileri ile turizm bağlaları bulunan Moskova'ya yönelik olarak Batı'dan farklı tavır takınıyor. Avrupa kanadının ise özellikle Rusya'ya açtığı enerji savaşının ardından Rusya liderliği Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması meselesini gündeme taşıdı. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kısa vadede doğalgaz ticareti için elektronik bir platform oluşturulabileceğini belirtti.
Bu gelişme Batı'da bir süredir belirginleşen rahatsızlığı artırdı. AB Genel İşler toplantısının ardından Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyması çağrısı dikkat çekerken, mesele 'en yüksek öncelikli' olarak nitelendirildi. AB Dış Politika şefi Josep Borrell de Avrupa Parlamentosu'na yazdığı mektupta 'Ankara'nın AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine katılmama politikasını sürdürmesinin giderek artan endişe kaynağı olduğunu' savundu. Borrell AB ürünlerinin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceğini söyledi. AB'den gelen bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert tepki gösterdi. Erdoğan, Borrell'in 'muhatabı olmadığını' söyledi.
AB'nin ardından ABD'den de adeta yaptırım tehdidinin gelmesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yaptırım Koordinatörü James O'Brien, Ankara'nın yaptırım kararlarına uymasını beklediklerini söylerken, aksi halde başka adımlar atabileceklerini belirtti. O'Brien, "Yaptırımlara uyulduğunu görmek için hem Türk makamları hem de özel sektörü ile çok yakın angajmanımızı sürdüreceğiz" diyerek ekledi: "Eğer yaptırımlara uyulmadığı tespit edilirse aksiyon alınacak"
Türkiye-Rusya işbirliği ve AB ile ABD'den gelen 'endişe' açıklamaları ile 'yaptırım' tehditlerini ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Doç. Volkan Özdemir ile konuştuk.
Bu gelişme Batı'da bir süredir belirginleşen rahatsızlığı artırdı. AB Genel İşler toplantısının ardından Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyması çağrısı dikkat çekerken, mesele 'en yüksek öncelikli' olarak nitelendirildi. AB Dış Politika şefi Josep Borrell de Avrupa Parlamentosu'na yazdığı mektupta 'Ankara'nın AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine katılmama politikasını sürdürmesinin giderek artan endişe kaynağı olduğunu' savundu. Borrell AB ürünlerinin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceğini söyledi. AB'den gelen bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert tepki gösterdi. Erdoğan, Borrell'in 'muhatabı olmadığını' söyledi.
AB'nin ardından ABD'den de adeta yaptırım tehdidinin gelmesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yaptırım Koordinatörü James O'Brien, Ankara'nın yaptırım kararlarına uymasını beklediklerini söylerken, aksi halde başka adımlar atabileceklerini belirtti. O'Brien, "Yaptırımlara uyulduğunu görmek için hem Türk makamları hem de özel sektörü ile çok yakın angajmanımızı sürdüreceğiz" diyerek ekledi: "Eğer yaptırımlara uyulmadığı tespit edilirse aksiyon alınacak"
Türkiye-Rusya işbirliği ve AB ile ABD'den gelen 'endişe' açıklamaları ile 'yaptırım' tehditlerini ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Doç. Volkan Özdemir ile konuştuk.
‘Türkiye ekonomisi için önemli bir fırsat penceresi yakalandı'
Doç. Volkan Özdemir’e göre, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki tarafsız pozisyonu ortaya çıkan kriz ortamında Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasını sağladı. Özdemir yıllık 6 milyar dolar ihracatın artık ayda 1.3 milyar doları bulduğunu anımsatırken, Türkiye ekonomisinin yakaladığı fırsat penceresine dikkat çekti:
“Geçen hafta Moskova’daydım. Yaklaşık 4 yıldır gitmemiştim. Primakov adına düzenlenen Primakov okumaları adlı uluslararası bir konferansa katıldım. Nitekim oradaki dünyanın genel gidişatı özelinde Türkiye-Rusya ilişkileri de tartışıldı. Türkiye ile ikili hiçbir zaman genel anlamıyla ikili ilişkiler değildir. Türkiye-Amerika ilişkileri sadece Amerika-Türkiye ilişkileri değildir. Üçüncü aktör mutlaka etkilidir, mesela Rusya veya Türkiye-Rusya ilişkilerinde Amerika gibi. Türkiye ekonomisinin önemli bir fırsat penceresi yakalaması konusu... Bu zor kriz aşamasında tespit etmek gerekiyor. Belki içeride enflasyonist bir durum var, belki ciddi sorunlar var fakat öbür taraftan da bilhassa Rusya’da şunu gözlemledim. Yıllık 6 milyar dolarlık ihracat yapabildiğimiz Rusya pazarında bu sefer sadece ayda 1.3 milyar doları buluyoruz. Türk malları, ürünleri Rusya pazarında son derece yüksek oranda temsil ediliyor. Karşılıklı yatırımlar, para akışı yüksek. Bu duruma sebebiyet veren ana unsur ne? Türkiye’nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya karşıtı yaptırımlara katılmaması ve Ukrayna krizinde Rusya ile Batı arasında tarafsız, kendi çıkarına odaklanan konumunu kullanabilmesi. Biz bunu tahıl koridoru anlaşmalarında gözlemliyoruz. Bunu, Türkiye’nin hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkilerinin tüm sorunlara rağmen artarak devam etmesinde gözlemliyoruz."
'Batı, Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışacaktır'
Özdemir, Türkiye'nin nesnel çıkarlarının Batı ve Rusya ile ilişkileri artırırken denge kurulmasını gerektirdiği görüşünde. Ancak Özdemir, Batı'nın Türkiye üzerindeki yaptırım tehditlerinin yükseleceğini ve istenen noktaya getirilemezse ciddi yaptırımların gündeme taşınacağını öngördü:
"Türkiye’nin nesnel çıkarları da hem Batı hem de Rusya ile ilişkilerin arttırılmasını ve dengeyi sağlam şekilde kurmasını gerektiriyor. Rusya ile artan ilişkiler Batı’yı rahatsız ediyor. Giderek bu ton artıyor;' Türkiye neden yaptırımlara katılmıyor, Türkiye üzerinden Rusya karşıtı yaptırımların tesiri azaltılıyor' deniliyor. Ben bu sürecin hızlanacağını düşünüyorum ve 2023’te Türkiye’deki seçimlerde de etkili olabileceğini düşünüyorum. Batı, Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışacaktır, yaptırım tehditlerini ilk önce söylem bazında önce yükseltecek ve istediği noktaya getiremezse, Türkiye’nin bu tarafsız pozisyonundaki konumundan geri döndüremezse ciddi anlamda yaptırımları gündeme getirecektir.”
‘Türkiye, AB’ye girmiyor ama AB, Türkiye ekonomisine, aktörlere Gümrük Birliği üzerinden girmiş durumda’
Özdemir’e göre, Avrupa yaptırım meselesinde karar alıcı değil ve ABD’yi takip ediyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki Gümrük Birliği'ne atıf yapan Özdemir, Rusya’nın Türkiye’de kurduğu şirketler üzerinden Avrupa’da faaliyet göstermesinin bu anlaşmayı ihlal etmediğini vurguladı. Özdemir, Türkiye’nin, AB’ye girmediğini ama AB’nin, Türkiye ekonomisine, aktörlere Gümrük Birliği üzerinden girmiş durumda olduğunu belirtti:
“Avrupa Birliği meselesi özellikle önemli. Borrell’in açıklamalarını bir anlamda ciddiye almamak lazım. Çünkü Ukrayna krizi gösterdi ki kendi ülkelerinde kendi çıkarı hilafına konum alabildikleri ve aslında Amerika’nın tamamen hegemonyasını hissettirdiği bir alan. Böyle olduğu için bu yaptırım meselesinde verilecek kararda oradaki asıl aktör ABD olacaktır ve Avrupalılar bunu uyacaktır. Ama orada önemli bir nokta var; Gümrük Birliği meselesi. Türkiye ile Rusya arasında dış ticaretin artmasının ana sebeplerinden biri bu yılbaşından beri kurulan 1000 civarında yeni Rus menşeli firma. Daha önce Avrupa ile Rusya arasında doğrudan ticareti olan bazı kalemleri şimdi Türkiye üzerinden Avrupa ve Rusya’ya ticaretiyle iştigal ediyorlar. Hukuken baktığınızda Gümrük Birliği’nin ihlal eden bir durum yok. Çünkü Türkiye ticaret kanununa göre kurulmuş firmalar bunlar. AB kalkıp firma sahibi Rus kökenli diye böyle bir yaptırım söz konusu edemez, kaldı ki orada da çatlak sesler var. Gümrük Birliği zaten 1995 yılından beri hiçbir zaman üyesi olamayacağını, söz hakkı olmadığı halde kendi gümrüklerimizi, sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerimizi bir şekilde ekonomi yönetimimizin dış ayağını Brüksel’e devrettiğimiz ve bence Türkiye aleyhine işleyen bir anlaşma. Türkiye aleyhine işleyen AB’nin lehine işleyen bir anlaşmadan AB’nin Türkiye’yi dışlaması bence söz konusu kısa vadede olmaz. Zaten kendi lehlerine işliyor. Benzetme ne kadar doğru olabilir ama Türkiye’de de bazı sanayi kuruluşları aslında Avrupa ile yaptıkları bilhassa yedek parça ticareti üzerinden oraya eklemlenmiş durumdalar. Türkiye, AB’ye girmiyor ama AB, Türkiye ekonomisine, aktörlere Gümrük Birliği üzerinden girmiş durumda. Türkiye lehine birkaç milyar dolarlık güncellemeyi bile yapmadılar. Anlaşmanın ne halde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Gümrük Birliği üzerinden değil ama ABD baskısıyla bu yaptırımların Türkiye açısından sorun olabileceği kanaatindeyim.”
‘Böyle bir yola girerse bu ciddi anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinde kopuşu getirir, ABD bunu istiyor mu?’
Özdemir, ABD'nin yaptırım tehditlerinde ilk akla gelenin ihracat yapan Türk firmalarına ikincil yaptırımlar olabileceği görüşünde. Diğer yandan Özdemir, siyasi planda örneğin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin söz konusu olduğu bir ortamda bunun resmi müttefikin cezalandırılması olacağını söylerken, ilişkilerde kopuşu getirebilecek böylesi bir yaklaşımı Washington'ın tercih etmeyeceği görüşünde:
“Türkiye’nin son yıllarda Amerika ile ihracatı arttı ve yıllık 10 milyar doları geçti. İlk akla gelen Amerika pazarına ihracat yapan Türk firmaları ikinci yaptırımlar yoluyla hedef alabilirler. Fakat bunu yapmak isterler mi? Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği söz konusuyken Türkiye’nin onay vermeyen ülke olduğu hatırlatılınca Türkiye’nin elindeki kozlar, Suriye’deki Amerikan varlığının Türkiye’ye ulusal çıkar anlamında ciddi bir tehdit algılaması, Türkiye’nin her an buradaki operasyonla birlikte Rusya ile daha da yakınlaşma emareleri Amerikalıların bu kararı almasını geciktiren faktörler. ABD eğer böyle bir karar alıp kendi resmi müttefiklerini, ekonomik yaptırımlar yoluyla da cezalandırma, yani S-400 krizinde de gördük, orada da Amerikalılar tarafından yaptırımların en hafif maddeleri seçilmek zorunda kalınmıştı. Eğer böyle bir yola girerse bu ciddi anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinde kopuşu getirir. ABD bunu istiyor mu?”
‘Amerikalıları asıl rahatsız eden doğalgaz merkezi önerisinde Putin’in Türkiye’de fiyatlanabileceği söylemi’
Rusya liderin ilk defa doğalgaz ticaret merkezi olmak yolunda gazın Türkiye’de fiyatlanmasının söz konusu olabileceğini söylediğini ifade eden Özdemir, ABD’yi asıl rahatsız edenin bu olduğu görüşünde. Türkiye için bir koridor olmak değil merkez olmanın hedeflenmesi gerektiğini ve bunun bulunmaz fırsat olduğunu belirten Özdemir, yine 2023 seçimi sonrasında Rusya'ya yakınlaşma ihtimalinin ABD'yi rahatsız eden diğer konu olduğunun altını çizdi:
“Doğalgaz ticaret merkezi, hub’ı olmak için çoklu alıcı ve satıcının bir araya geldiği ve fiyatın belirlendiği bir ortam gerekir. Taşımacılık, alıcılıkta buradaki platformlarınızda fiyat belirleniyor mu, çok sayıda satıcıyı bir araya getiriyor mu? Sadece Rus gazı değil Azerbaycan, İran’dan aldığınız gazı burada birlikte ortaklaşa fiyatlandırabileceğiniz bir sistem akla geliyor. Şu anda bu söz konusu değil. Türkiye açısından ilk defa Rusya Devlet Başkanı Putin’in söyleminde de bir değişiklik gördüm. İlk defa ‘Türkiye’de fiyatlanabilir’ dedi. Bu fiyatlama konusu açması ilktir. Doğalgaz merkezi önerisinin Amerikalıları rahatsız eden asıl tarafı budur. Ben yıllardır bunu söyledim. Türkiye, uluslararası enerji projelerinde merkez olmalı ama koridor oldu, hub olmalı. Türkiye katma değer ekonomisine muazzam olur. Türkiye açısından bulunmaz bir fırsat. Amerika’yı burada endişelendiren böyle bir projenin somutlaşabilme ihtimali, öyle olduğu için söylemlerin biraz daha arttığını düşünüyorum. Bu işin ciddiyetinden daha fazla Amerikalıları bence rahatsız eden 2023 seçimleri sonrasında Türkiye’nin Rusya ile daha fazla yakınlaşma ihtimali. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak etkileyecek şekilde seçimler öncesinde bir yaptırımı gündeme getirebilir. Amerika gerçekten bir kopuş istiyor mu, bunu da Amerika'da kafaların karışık olduğu, tek bir görüşün olmadığı şeklinde yorumlayabiliyorum.”
‘Ekonomik ilişkilerin kobiler üzerinden tabana yayılması Türkiye ile Rusya’nın ciddi anlamda yakınlaşması demek’
Primakov Okumaları konferansı için gittiği Moskova’da Türk şirketlerin arttığını gözlemlediğini aktaran Özdemir’e göre, ekonomik ilişkilerin kobiler üzerinden tabana yayılması demek Türkiye ile Rusya’nın ciddi anlamda yakınlaşması demek:
“10 yıl önce Moskova’da iki üç tane Türk restoranı gösterebilirdim. Bu sefer onların İstiklal Caddesi, meşhur Arbat Sokağı’nda 7 tane saydım, dönerciler vs. Çeşitli firmalar çekilince sadece ihracat anlamında değil orada iş kuran Türk firmalar da boşluğu iyi doldurmuş. Bu ilişkiler uzun vadede politikayı belirleyen ekonomik ilişkilerdir. Ekonomik ilişkilerin kobiler üzerinden tabana yayılması demek Türkiye ile Rusya’nın ciddi anlamda ilk defa yakınlaşması demek. Konferansta genel bir sunum yaptım. Türkiye konusunda oturumda değildim. Ama Türkiye konusunda şu bilgiyi verdim. 2014’te Ukrayna krizi ilk çıktığında da Türkiye yaptırımlara katılmadı. Fakat şimdiki fark şu. Bir, askeri, istihbari ve jeopolitik anlamda daha yakın iki ülke. İkincisi, ilk defa Rusya pazarının Rus yetkililer, iş insanları tarafından Türkiye’ye teşvikle açıldığını gördük. Amerikalıları rahatsız eden de bu ikinci kısım olsa gerek.”