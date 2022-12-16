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ABD, yasa dışı göçü engellemeye yönelik yeni planı açıkladı
ABD, yasa dışı göçü engellemeye yönelik yeni planı açıkladı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran kanunun kaldırılmasına yönelik hazırlıkları içeren belgeyi paylaştı. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T01:16+0300
2022-12-16T01:16+0300
dünya
abd
göç
göçmen
düzenleme
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinde, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren ve önümüzdeki hafta kaldırılması planlanan 'Title 42' isimli kanunun yerini alacak uygulamalar, maddeler halinde sıralandı.Bakanlığın paylaştığı belgeye göre, 21 Aralık itibarıyla son bulacak uygulama sonrasında ülkeye kanunsuz girişlerin engellenmesi, sınır işlemlerindeki verimliliğin yükseltilmesi için personel, ulaşım, tıbbi destek ve tesislerin artırılması, gözaltı ve kovuşturma gibi uygulamaların sıkılaştırılması gibi yollara başvurulacak.Bakanlık ayrıca, kaçak girişlerin önüne geçebilmek için bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin kapasitesini artırmak, uyuşturucu ve insan kaçakçılarıyla mücadeleyi güçlendirmekle birlikte, uluslararası ve federal ortaklarla işbirliği yapmak gibi faaliyetlere yönelecek.'Title 42 olsun ya da olmasın...'İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 13 Aralık’taki açıklamasında, “Açık konuşayım. Title 42 olsun ya da olmasın, Amerika Birleşik Devletleri’nde kalmak için yasal bir dayanak oluşturamayanlar ülkeden gönderilecek.” ifadesini kullanmıştı.Biden yönetimi, Trump döneminde Kovid-19 salgını gerekçesiyle yürürlüğe konulan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin hızlandırılmasına yönelik “Title 42” isimli kanunu 21 Aralık itibarıyla kaldırmaya hazırlanırken, İç Güvenlik Bakanlığı geçen ay, uygulamanın sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan kasımda, Trump döneminin sınır uygulamasının 'keyfi ve kaprisli' olduğunu öne sürerek, kaldırılması gerektiğine karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221106/abd-meksika-sinirina-konteynerden-duvar-oruldu-1063135458.html
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abd, göç, göçmen, düzenleme
abd, göç, göçmen, düzenleme

ABD, yasa dışı göçü engellemeye yönelik yeni planı açıkladı

01:16 16.12.2022
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZABD Meksika göçmen
ABD Meksika göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran kanunun kaldırılmasına yönelik hazırlıkları içeren belgeyi paylaştı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinde, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren ve önümüzdeki hafta kaldırılması planlanan 'Title 42' isimli kanunun yerini alacak uygulamalar, maddeler halinde sıralandı.
Bakanlığın paylaştığı belgeye göre, 21 Aralık itibarıyla son bulacak uygulama sonrasında ülkeye kanunsuz girişlerin engellenmesi, sınır işlemlerindeki verimliliğin yükseltilmesi için personel, ulaşım, tıbbi destek ve tesislerin artırılması, gözaltı ve kovuşturma gibi uygulamaların sıkılaştırılması gibi yollara başvurulacak.
Bakanlık ayrıca, kaçak girişlerin önüne geçebilmek için bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin kapasitesini artırmak, uyuşturucu ve insan kaçakçılarıyla mücadeleyi güçlendirmekle birlikte, uluslararası ve federal ortaklarla işbirliği yapmak gibi faaliyetlere yönelecek.

'Title 42 olsun ya da olmasın...'

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 13 Aralık’taki açıklamasında, “Açık konuşayım. Title 42 olsun ya da olmasın, Amerika Birleşik Devletleri’nde kalmak için yasal bir dayanak oluşturamayanlar ülkeden gönderilecek.” ifadesini kullanmıştı.
Biden yönetimi, Trump döneminde Kovid-19 salgını gerekçesiyle yürürlüğe konulan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin hızlandırılmasına yönelik “Title 42” isimli kanunu 21 Aralık itibarıyla kaldırmaya hazırlanırken, İç Güvenlik Bakanlığı geçen ay, uygulamanın sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.
ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan kasımda, Trump döneminin sınır uygulamasının 'keyfi ve kaprisli' olduğunu öne sürerek, kaldırılması gerektiğine karar vermişti.
ABD’nin Arizona eyaleti yönetimi, Meksika sınırına konteynerlerden duvar ördü. Eyalet valisi, duvarın çekilme nedenine ilişkin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi işaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
DÜNYA
ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü
6 Kasım, 23:53
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