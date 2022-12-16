https://sputniknews.com.tr/20221216/34-yillik-dava-libya-lockerbie-faciasinin-sorumlusu-ebu-acilenin-abdye-teslim-edildigini-duyurdu-1064648594.html

34 yıllık dava: Libya, Lockerbie faciasının sorumlusu Ebu Acile'nin ABD'ye teslim edildiğini duyurdu

34 yıllık dava: Libya, Lockerbie faciasının sorumlusu Ebu Acile'nin ABD'ye teslim edildiğini duyurdu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 'Lockerbie faciası' olarak bilinen terör saldırısından sorumlu tutulan Libyalı Ebu Acile Mesud'un... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T01:24+0300

2022-12-16T01:24+0300

2022-12-16T01:24+0300

dünya

libya

abd

lockerbie saldırısı

dava

suçlu

iade

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Libya hükümetinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Başbakan Abdulhamid Dibeybe, "Ebu Acile, Lockerbie uçağına bombalı saldırıyı düzenleyen örgütün bir parçasıdır" dedi.Dibeybe, 270 masum insanın hayatını kaybettiği saldırıda Ebu Acile'nin 'yaptığı bomba ve patlayıcıları yolcuların bagajına yerleştirdiğini' kaydetti.Lockerbie davası nedeniyle Libya'nın tazminat ödediğini hatırlatan ve Libya devletinin meselenin dışında olduğunu kaydeden Dibeybe, hakkındaki uluslararası yakalama kararı sebebiyle Ebu Acile'nin ABD'ye teslim edildiğini bildirdi.Dibeybe, "Libya'nın çıkarları ve istikrarı için bu olayda (ABD ile) işbirliği yapmak ve Libya halkının terör suçlarından aklanması bizim için zorunluluk haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.Lockerbie davası21 Aralık 1988'de meydana gelen ve 'Lockerbie faciası' olarak bilinen terör olayında, Londra'dan New York'a sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, içindeki bombanın patlatılmasıyla İskoçya'nın güneyindeki Lockerbie kasabasına düşmüş, uçaktaki yolcuların tümü dahil 270 kişi hayatını kaybetmişti.Libya hükumeti, Başkanlık Konseyinin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, 4 Kasım'da İngiltere merkezli televizyon kanalı BBC'ye verdiği röportajda, Libya hükümetinin Lockerbie davası konusunda ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti.Dışişleri Bakanı ﻿Menguş'un açıklaması, davada suçlu görülen Libya vatandaşı Ebu Acile Mesud'un ABD'ye iadesini kabul ettiği şeklinde yorumlanarak, Libya kamuoyunda tepki çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221213/abd-savciligi-lockerbie-sanigi-idamla-yargilanmayacak-1064513009.html

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libya, abd, lockerbie saldırısı, dava, suçlu, iade