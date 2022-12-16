https://sputniknews.com.tr/20221216/3-kisiyi-oldurup-4-yil-sonra-polise-teslim-olan-katil-kacmaktan-yoruldum-1064663749.html

3 kişiyi öldürüp 4 yıl sonra polise teslim olan katil: 'Kaçmaktan yoruldum'

3 kişiyi öldürüp 4 yıl sonra polise teslim olan katil: 'Kaçmaktan yoruldum'

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2018 yılında “manav cinayeti” olarak bilinen olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelilerinden M.Ç, “kaçmaktan... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T14:07+0300

2022-12-16T14:07+0300

2022-12-16T14:07+0300

yaşam

diyarbakır

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Diyarbakır'da, 11 Ekim 2018'de, Bismil’in Akpınar Mahallesinde aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde A.K (62), M.Ç (32) ve O.Ç (32) hayatını kaybetti.İHA'da yer alan habere göre Bismil’de manav cinayeti olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç.(23) Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.Çember daraldıkça kaçması zorlaşan M.Ç., yaptığı ihbarda bulunduğu yeri polise itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç’nin ilk sözlerinin, “kaçmaktan yoruldum” olduğu öğrenildi.Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi.

diyarbakır

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