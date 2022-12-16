İngiltere'de ulaşım sektörü çalışanlarının toplu grevi hayatı olumsuz etkiliyor

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Demir Yolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikasına (RMT) üye40 bin demir yolu çalışanı, yıllık bazda yüzde 10'u geçen enflasyon altında teklif edilenmaaş zammı ve çalışma koşullarında demir yolu operatörü Network Rail'le süregelenanlaşmazlık nedeniyle bu hafta ikinci kez 48 saatlik grev başlattı.

National Rail, bazı güzergahlarda sınırlı hizmet verileceği, bazılarında ise herhangi bir tren seferi yapılmayacağı için ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamaların kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

İngiltere, Galler ve İskoçya'yı etkileyen grev nedeniyle demir yolu ulaşım sektörünün yüzde 20'si hizmet verecek ve işçilerin grevi uzlaşı sağlanamazsa yarın da devam edecek.