https://sputniknews.com.tr/20221215/yargitay-15-temmuz-sehitler-koprusu-davasi-kararini-kismen-bozdu-1064617488.html

Yargıtay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararını kısmen bozdu

Yargıtay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararını kısmen bozdu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz Şehitler... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T12:17+0300

2022-12-15T12:17+0300

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yargıtay

15 temmuz darbe girişimi

türkiye

dava

fetö

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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı dava, Yargıtay tarafından kısmen bozuldu.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ndeki faaliyetlerine ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar üzerindeki incelemelerini tamamladı.Darbe girişimi gecesi yaşanan olayların kronolojik sıralamasının, FETÖ'nün faaliyetlerinin ve sanıkların olay tarihindeki görevlerinin ayrıntılarıyla yer aldığı 304 sayfalık ilamda, bazı beraat hükümlerinin ayrı ayrı onanmasına karar verildi.Daire, ceza hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde, yargılama sürecindeki usulü işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiğini değerlendirdi.Sanıklara ait eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uygun yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirmek suretleriyle uygulandığına kanaat getiren daire, incelenen dosya kapsamına göre sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinde bir isabetsizlik görülmediğinden sair temyiz itirazlarının reddine karar verdi.Daire, 64 sanık hakkında müşteki Habip Kiraz'a yönelik "nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen beraat ve sanık Gazi Odacı hakkında katılan Yakup Ekşi'ye yönelik 'nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan kurulan beraat kararı ile sanık İbrahim Sezer hakkında 'anayasayı ihlale yardım etme' suçundan verilen mahkumiyet kararını gerekçesiz bularak bozdu.Sanık Ertuğrul Çeliker'in üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğini ortadan kaldıran bir akıl hastalığı olduğu konusunda şüphe oluştuğundan, Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor aldırılması ve bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğini değerlendiren Yargıtay, bu sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu.Daire, sanık Hasan Kale hakkında, 'anayasayı ihlale yardım etme' suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü, sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220607/darbe-girisimi-ve-gezi-parki-olaylarina-iliskin-davada-gerekceli-karar-aciklandi-1057092033.html

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yargıtay, 15 temmuz darbe girişimi, dava, fetö