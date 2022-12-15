https://sputniknews.com.tr/20221215/uzerine-agac-devrildi-belediyeden-40-bin-lira-tazminat-kazandi-1064622536.html

Üzerine ağaç devrildi, belediyeden 40 bin lira tazminat kazandı

Üzerine ağaç devrildi, belediyeden 40 bin lira tazminat kazandı

İzmir'de bir parkta üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan kadının açtığı davada mahkeme, belediyenin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T13:30+0300

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yaşam

izmir

ağaç

tazminat

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Annesinin göz ameliyatı nedeniyle Şubat 2020'de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Hatice İnce, hastane dönüşünde acil servis karşısındaki parktan geçerken üzerine ağaç devrilmesi sonucu boynundan yaralandı.İnce, mağduriyet nedeniyle Karabağlar Belediye Başkanlığına 10 bin lira maddi, 40 bin lira da manevi tazminat davası açtı.İzmir 5. İdare Mahkemesi, 28 Eylül'de görülen duruşmada olayın idarenin kusuruyla meydana geldiğine hükmederek davacıya 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi, maddi tazminat talebini ise reddetti.Mahkeme, kararında olay günü İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün rüzgar ve fırtına uyarısı yaptığı ancak davacının keyfi bir sebeple değil sağlık hizmeti alabilmek için dışarıya çıktığı belirtilerek rüzgarın etkisiyle ağacın devrilmesi sonucu davacının boynunda kırık oluştuğu, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede yaralandığı ifade edildi.'Elem ve ıstırabın kısmen de olsa giderilmesi amacı taşındı'Ağacın devrilmesinde davalı idarenin sorumluluğu ve hizmet kusurunun bulunduğu sonucuna varıldığının ifade edildiği kararda, şunlar kaydedildi:Kararda davacının olay nedeniyle çalışamadığı tarihlere ilişkin sosyal güvenlik primi ödemelerinin yapıldığı, gelirden yoksun kaldığı iddiasını ispatlar nitelikte belge sunmadığı dikkate alınarak maddi tazminat talebinin reddedildiği de belirtildi.Öte yandan Karabağlar Belediyesinin tazminat bedelini davacıya ödediği, kararı istinafa taşıdığı da öğrenildi.

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izmir, ağaç, tazminat