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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/ukrayna-genelkurmay-baskani-rusyanin-yogun-bombardimanlari-nedeniyle-kritik-esikteyiz-1064642078.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya'nın yoğun bombardımanları nedeniyle 'kritik eşikteyiz'
Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya'nın yoğun bombardımanları nedeniyle 'kritik eşikteyiz'
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın düzenlediği yoğun bombardımanlar nedeniyle Ukrayna ordusunun 'kritik eşikte' olduğunu söyledi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T20:24+0300
2022-12-15T20:24+0300
ukrayna krizi
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İngiliz The Economist dergisine demeç veren Zalujnıy, "Rusya'nın bombardımanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde demoralize edici bir etki oluşturuyor. Kritik eşikte olduğumuzu düşünüyorum. Daha yoğun bombardımanlar, Ukrayna'nın tüm enerji sistemini devre dışı bırakabilir" dedi.Tüm enerji sisteminin devre dışı kalması halinde askerlerin moralinin bozulacağını kaydeden Zalujnıy, "Su, ışık ve ısınma olmadan muharebelere devam etmek için yedek askerleri eğitmekten nasıl bahsedebiliriz?" diye sordu.'Rus güçleri, HIMARS'ların ulaşamadığı mesafeye çekildi'Bu arada Zalujnıy, Rus güçlerinin ABD yapımı HIMARS sistemlerinin menzilinin ulaşamadığı mesafeye çekildiğini ve Kiev'in daha uzun menzilli sistemlere sahip olmadığını itiraf etti.'10 generali yetersiz olduğu için görevden aldım, 1 general intihar etti'Özel askeri harekat başladığından beri 10 generali görevden aldığını, zira hiçbirinin yeterli olmadığını söyleyen Zalujnıy, bir generalin de intihar ettiğini ekledi.
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rusya, ukrayna, altyapı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rusya'nın yoğun bombardımanları nedeniyle 'kritik eşikteyiz'

20:24 15.12.2022
© AFP 2022Ukrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın düzenlediği yoğun bombardımanlar nedeniyle Ukrayna ordusunun 'kritik eşikte' olduğunu söyledi.
İngiliz The Economist dergisine demeç veren Zalujnıy, "Rusya'nın bombardımanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde demoralize edici bir etki oluşturuyor. Kritik eşikte olduğumuzu düşünüyorum. Daha yoğun bombardımanlar, Ukrayna'nın tüm enerji sistemini devre dışı bırakabilir" dedi.

Tüm enerji sisteminin devre dışı kalması halinde askerlerin moralinin bozulacağını kaydeden Zalujnıy, "Su, ışık ve ısınma olmadan muharebelere devam etmek için yedek askerleri eğitmekten nasıl bahsedebiliriz?" diye sordu.

'Rus güçleri, HIMARS'ların ulaşamadığı mesafeye çekildi'

Bu arada Zalujnıy, Rus güçlerinin ABD yapımı HIMARS sistemlerinin menzilinin ulaşamadığı mesafeye çekildiğini ve Kiev'in daha uzun menzilli sistemlere sahip olmadığını itiraf etti.

'10 generali yetersiz olduğu için görevden aldım, 1 general intihar etti'

Özel askeri harekat başladığından beri 10 generali görevden aldığını, zira hiçbirinin yeterli olmadığını söyleyen Zalujnıy, bir generalin de intihar ettiğini ekledi.
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