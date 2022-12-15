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https://sputniknews.com.tr/20221215/turkiyenin-sunucusu-oldugu-sifir-atik-karari-bm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1064602578.html
Türkiye'nin sunucusu olduğu 'sıfır atık' kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türkiye'nin sunucusu olduğu 'sıfır atık' kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu 'sıfır atık' kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T00:43+0300
2022-12-15T01:19+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
sıfır atık
sıfır atık projesi
onay
türkiye
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BM Genel Kurulu, Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu 'sıfır atık' kararını oydaşma ile onayladı. Genel Kurul ayrıca bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.Kararla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması isteniyor.Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiğini vurgulanan karar, üye devletleri ve BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik ediyor.Üst düzey bir toplantı talebiBM Çevre Programı'nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesini istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında 'sıfır atık' ve 'Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı' konularında üst düzey bir toplantı düzenlemesi talep ediliyor.Böylece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi', BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.Emine Erdoğan, eylül ayında BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' imzalamıştı.Beyanda şu ifadeler yer almıştı:"Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki güçlü bağı anlayarak, atık oluşumunu önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yollarını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye ve daha kapsamlı tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz. Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek için sıfır atık konusundaki girişim, kampanya, program, proje ve faaliyetleri desteklemeyi vadediyoruz.Atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik ederken Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya ve yerel yönetimlerin üyelerini, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için stratejileri, yaklaşımları ve yanıtlarını uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20220920/guterres-ve-emine-erdogan-sifir-atik-projesi-icin-iyi-niyet-beyani-imzaladi-1061413452.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, sıfır atık, sıfır atık projesi, onay, türkiye
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, sıfır atık, sıfır atık projesi, onay, türkiye

Türkiye'nin sunucusu olduğu 'sıfır atık' kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

00:43 15.12.2022 (güncellendi: 01:19 15.12.2022)
© AABM Genel Kurulu
BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AA
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Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu 'sıfır atık' kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
BM Genel Kurulu, Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu 'sıfır atık' kararını oydaşma ile onayladı. Genel Kurul ayrıca bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.
Kararla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması isteniyor.
Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiğini vurgulanan karar, üye devletleri ve BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik ediyor.

Üst düzey bir toplantı talebi

BM Çevre Programı'nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesini istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında 'sıfır atık' ve 'Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı' konularında üst düzey bir toplantı düzenlemesi talep ediliyor.
Böylece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi', BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.
Emine Erdoğan, eylül ayında BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' imzalamıştı.
Beyanda şu ifadeler yer almıştı:
"Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki güçlü bağı anlayarak, atık oluşumunu önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yollarını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.
Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye ve daha kapsamlı tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz. Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek için sıfır atık konusundaki girişim, kampanya, program, proje ve faaliyetleri desteklemeyi vadediyoruz.
Atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik ederken Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya ve yerel yönetimlerin üyelerini, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için stratejileri, yaklaşımları ve yanıtlarını uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."
Guterres ve Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi için iyi niyet beyanı imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
MULTİMEDYA
Guterres ve Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi için iyi niyet beyanı imzaladı
20 Eylül, 11:55
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