https://sputniknews.com.tr/20221215/soyuz-aracindaki-sizinti-nedeniyle-rus-kozmonotlarin-uzay-yuruyusu-iptal-edildi-1064629798.html
Soyuz aracındaki sızıntı nedeniyle Rus kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi
Soyuz aracındaki sızıntı nedeniyle Rus kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi
Roscosmos, bugün Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluştuğunu, yapılan görsel incelemenin sızıntı olduğunu... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T15:47+0300
2022-12-15T15:47+0300
2022-12-15T15:58+0300
soyuz
kozmonot
rusya
rusya federal uzay ajansı roscosmos
yaşam
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’dan yapılan açıklamada, bugün Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar meydana geldi, yapılan görsel inceleme soğutma sisteminde sızıntı olduğunu doğruladı.Açıklamada, “Görsel inceleme sızıntıyı doğruladı, ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rus bölümünün mürettebat üyeleri Sergey Prokopiyev ve Dmitriy Petelin tarafından planlanan araç dışı faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.Roscosmos ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve uzay aracının tüm sistemlerin olağan düzeninde çalıştığı, mürettebat üyelerinin güvende oldukları bilgisini de verdi.Açıklamada, “Rus kozmonot Anna Kikina, olayın nedenlerini belirlemek amacıyla, çok işlevli laboratuvar modülüne monte edilmiş manipülatör üzerindeki kamerayı kullanarak uzay aracının dış yüzeyinin fotoğraf ve video çekimlerini yaptı” ifadeleri kullanıldı.Hasara ilişkin tüm verilerin Dünya’ya iletildiği ve Rus uzmanların alınan görüntüleri incelemeye başladıkları vurgulanan açıklamada, “Durum analiz edildikten sonra hem Dünya'daki uzmanlar hem de UUİ’nin Rus bölümünün mürettebat üyeleri için sonraki eylemleri ile ilgili karar alınacak” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/soyuz-ms-22-ile-iki-rus-ve-bir-amerikan-astronotu-uzaya-gonderildi-1061478705.html
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soyuz, kozmonot, rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos
soyuz, kozmonot, rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos
Soyuz aracındaki sızıntı nedeniyle Rus kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi
15:47 15.12.2022 (güncellendi: 15:58 15.12.2022) Abone ol
Roscosmos, bugün Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluştuğunu, yapılan görsel incelemenin sızıntı olduğunu doğruladığını duyurdu. Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, bu nedenle iptal edildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’dan yapılan açıklamada, bugün Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar meydana geldi, yapılan görsel inceleme soğutma sisteminde sızıntı olduğunu doğruladı.
Açıklamada, “Görsel inceleme sızıntıyı doğruladı, ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rus bölümünün mürettebat üyeleri Sergey Prokopiyev ve Dmitriy Petelin tarafından planlanan araç dışı faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.
Roscosmos ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve uzay aracının tüm sistemlerin olağan düzeninde çalıştığı, mürettebat üyelerinin güvende oldukları bilgisini de verdi.
Açıklamada, “Rus kozmonot Anna Kikina, olayın nedenlerini belirlemek amacıyla, çok işlevli laboratuvar modülüne monte edilmiş manipülatör üzerindeki kamerayı kullanarak uzay aracının dış yüzeyinin fotoğraf ve video çekimlerini yaptı” ifadeleri kullanıldı.
Hasara ilişkin tüm verilerin Dünya’ya iletildiği ve Rus uzmanların alınan görüntüleri incelemeye başladıkları vurgulanan açıklamada, “Durum analiz edildikten sonra hem Dünya'daki uzmanlar hem de UUİ’nin Rus bölümünün mürettebat üyeleri için sonraki eylemleri ile ilgili karar alınacak” denildi.