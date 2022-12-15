https://sputniknews.com.tr/20221215/sgk-reddetti-mahkemeden-askerlik-borclanmasi-karari-1064619256.html

SGK reddetti: Mahkemeden 'askerlik borçlanması' kararı

SGK reddetti: Mahkemeden 'askerlik borçlanması' kararı

Memuriyetten önce yaptığı ve borçlanarak hizmet süresine eklenen 1.5 yıllık askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekilmesi talebi SGK... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T12:44+0300

2022-12-15T12:44+0300

2022-12-15T12:44+0300

yaşam

türkiye

askerlik

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

mahkeme

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Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, askerlik borçlanmasıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.2000 yılında devlet memuru olarak göreve başlayan ve 27 Mayıs 1997 ile 26 Ekim 1998 tarihleri arasında askerlik yapan Fevzi K., askerlik süresini 2003 yılında borçlanarak hizmet süresine eklettirdi.Fevzi K., 1,5 yıllık askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekilmesi ve emeklilik yaşının buna göre hesaplanması için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvurdu.SGK, Fevzi K.'nin 14 Ağustos 2000 tarihinde memuriyete başladığı, borçlanmaya konu askerlik yaptığı tarihlerde kamu görevinde çalışmadığı gerekçesiyle talebini reddetti.Fevzi K. da hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği SGK kararının iptali ile emeklilik tarihinin tazminat ve maaşlı şekilde 2025 yılı olarak düzeltilmesi için Ankara 18'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu.Mahkeme hukuka uygun bulmadıMahkeme, davacının 5510 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamında olduğuna, borçlanmaya ilişkin askerlik görevini yaptığı tarihlerde kamu görevinde çalışmaması nedeniyle verilen ret kararını, kanunda öngörülmemiş bir kısıtlamanın 'yorum' yoluyla uygulanmayacağı kanaatiyle hukuka uygun bulmadı.Kararda, davacının sigortalılık süresinin, sigorta başlangıç tarihinden başlayarak borçlandığı askerlikte geçen süre kadar geriye götürülmesi gerektiğine hükmedildi. SGK'nın kararını hukuka uygun bulmayan mahkeme, iptal kararı verdi.Kararda, Fevzi K.'nin emeklilik tarihinin 2025 yılı olarak düzeltilmesi yönündeki talebinin ise idari işlem mahiyetinde olduğu, bu talebe yönelik hüküm kurulmasına hukuken imkan bulunmadığı belirtildi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.'Olmayan bir şeyi değil hakkımı istiyorum'Fevzi K., işçilerde borçlanılan askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekildiğini; ancak memurlarda bu işlemin uygulanmadığını ifade ederek, "Bu karar Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. Anayasa’da açık ve net" dedi.Öte yandan Fevzi K., mağduriyetinin bir an önce düzeltilmesini talep ederken hakkını savunduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221214/mahkemeden-velileri-ilgilendiren-ozel-okullar-icin-emsal-niteliginde-karar-1064573690.html

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türkiye, askerlik, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mahkeme