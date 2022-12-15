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https://sputniknews.com.tr/20221215/rusyadan-cine-dogalgaz-tasiyan-sibiryanin-gucu-boru-hattinda-yeni-rekor-1064633232.html
Rusya’dan Çin’e doğalgaz taşıyan Sibirya’nın Gücü boru hattında yeni rekor
Rusya’dan Çin’e doğalgaz taşıyan Sibirya’nın Gücü boru hattında yeni rekor
Rus enerji devi Gazprom, 14 Aralık Çarşamba günü, Rusya’dan Çin’e doğalgaz taşıyan Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden günlük sevkiyatta yeni rekorun... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T17:03+0300
2022-12-15T17:03+0300
ekonomi
gazprom
çin
doğalgaz
rekor
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Gazprom, 14 Aralık’ta, Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı aracılığıyla Çin’e günlük gaz sevkiyatındaki rekoru yeniledi. Gazprom’un gaz alım-satım anlaşmasında öngörülen günlük yükümlülük yüzde 16.5 fazlalıkla gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Önceki rekorun 9 Aralık’ta kayda geçtiği anımsatılan açıklamada, “Gazprom, Çin tarafının aralık ayında günlük gaz arzını, daha önce onaylanan 2022 planına kıyasla artırma talebini yerine getirdi” denildi.Sevkiyat, Gazprom ile CNPC arasında imzalanan ikili uzun vadeli gaz alım satım anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/gazprom-cine-gunluk-dogalgaz-sevkiyatinda-rekor-kirildi-1064346730.html
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gazprom, çin, doğalgaz, rekor
gazprom, çin, doğalgaz, rekor

Rusya’dan Çin’e doğalgaz taşıyan Sibirya’nın Gücü boru hattında yeni rekor

17:03 15.12.2022
© SputnikGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© Sputnik
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Rus enerji devi Gazprom, 14 Aralık Çarşamba günü, Rusya’dan Çin’e doğalgaz taşıyan Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden günlük sevkiyatta yeni rekorun kırıldığını duyurdu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Gazprom, 14 Aralık’ta, Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı aracılığıyla Çin’e günlük gaz sevkiyatındaki rekoru yeniledi. Gazprom’un gaz alım-satım anlaşmasında öngörülen günlük yükümlülük yüzde 16.5 fazlalıkla gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.
Önceki rekorun 9 Aralık’ta kayda geçtiği anımsatılan açıklamada, “Gazprom, Çin tarafının aralık ayında günlük gaz arzını, daha önce onaylanan 2022 planına kıyasla artırma talebini yerine getirdi” denildi.
Sevkiyat, Gazprom ile CNPC arasında imzalanan ikili uzun vadeli gaz alım satım anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
EKONOMİ
Gazprom: Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında rekor kırıldı
8 Aralık, 16:56
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