https://sputniknews.com.tr/20221215/rusya-kupyansk-ve-krasniy-liman-yonlerinde-70ten-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1064634123.html
Rusya: Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 70’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya: Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 70’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 70’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T17:24+0300
2022-12-15T17:24+0300
2022-12-15T17:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Bugünkü basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Konaşenkov, son bir günde Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 70’ten fazla Ukraynalı askerin Rus birlikleri tarafından etkisiz hale getirildiklerini söyledi.Konaşenkov, “Kupyansk yönünde topçu ve ağır alev makine sistemlerinin önleyici atışları ve uçakların hava saldırıları ile düşmanın Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Sofiyevka yerleşimi yönünde Rus birliklerine saldırma girişimi engellendi. 35'e yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı muharebe aracı ve üç pikap etkisiz hale getirildi” diye konuştu.Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusuna ait dört saldırı grubunun LHC’nin üç farklı yerleşiminde karşı taarruz başlatma girişimlerinin topçu sistemlerinin önleyici atışları ve hava saldırıları sayesinde engellendiğine dikkat çeken Konaşenkov, “40’ın üzerinde Ukraynalı asker, bir zırhlı piyade aracı ve üç zırhlı otomobil etkisiz hale getirildi” vurgusunu yaptı.Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk yönündeki ilerleyişini sürdürdüklerine dikkat çekerek, son bir günde Rus askerlerin Ukrayna birliklerinin karşı saldırılarını püskürterek daha avantajlı mevzilere geçtiklerini, bu yöndeki çatışmalarda 300’e yakın Ukraynalı askerin, bir zırhlı personel taşıyıcısının ve 2 otomobilin etkisiz hale getirildiğini aktardı.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Pavlovka yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusundan iki sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiklerine dikkat çeken Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Pavlovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki sabotaj ve keşif grubu tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Ukrayna ordu birliklerinin bu yöndeki günlük kayıpları ölü ve yaralı olarak 40’a yakın asker ve dört otomobil oldu" ifadelerini kullandı.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin iki farklı bölgede Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 uçağını ve bir Mi-8 helikopterini vurdukları bilgisini veren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise DHC ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 11 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünün altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/zaharova-ukraynaya-patriot-sevkiyati-abdnin-catismaya-mudahil-olma-riskini-artirir-1064621392.html
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya: Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 70’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 70’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Bugünkü basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Konaşenkov, son bir günde Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 70’ten fazla Ukraynalı askerin Rus birlikleri tarafından etkisiz hale getirildiklerini söyledi.
Konaşenkov, “Kupyansk yönünde topçu ve ağır alev makine sistemlerinin önleyici atışları ve uçakların hava saldırıları ile düşmanın Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Sofiyevka yerleşimi yönünde Rus birliklerine saldırma girişimi engellendi. 35'e yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı muharebe aracı ve üç pikap etkisiz hale getirildi” diye konuştu.
Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusuna ait dört saldırı grubunun LHC’nin üç farklı yerleşiminde karşı taarruz başlatma girişimlerinin topçu sistemlerinin önleyici atışları ve hava saldırıları sayesinde engellendiğine dikkat çeken Konaşenkov, “40’ın üzerinde Ukraynalı asker, bir zırhlı piyade aracı ve üç zırhlı otomobil etkisiz hale getirildi” vurgusunu yaptı.
Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk yönündeki ilerleyişini sürdürdüklerine dikkat çekerek, son bir günde Rus askerlerin Ukrayna birliklerinin karşı saldırılarını püskürterek daha avantajlı mevzilere geçtiklerini, bu yöndeki çatışmalarda 300’e yakın Ukraynalı askerin, bir zırhlı personel taşıyıcısının ve 2 otomobilin etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Pavlovka yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusundan iki sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiklerine dikkat çeken Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Pavlovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki sabotaj ve keşif grubu tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Ukrayna ordu birliklerinin bu yöndeki günlük kayıpları ölü ve yaralı olarak 40’a yakın asker ve dört otomobil oldu" ifadelerini kullandı.
Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin iki farklı bölgede Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 uçağını ve bir Mi-8 helikopterini vurdukları bilgisini veren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise DHC ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 11 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünün altını çizdi.