https://sputniknews.com.tr/20221215/rus-disisleri-rusyanin-yeni-dis-politika-konsepti-2023un-baslarinda-aciklanacak-1064641662.html
Rus Dışişleri: Rusya’nın yeni dış politika konsepti 2023'ün başlarında açıklanacak
Rus Dışişleri: Rusya’nın yeni dış politika konsepti 2023'ün başlarında açıklanacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Drobinin, Rusya’nın yeni dış politika konseptinin 2023'ün başlarında açıklanabileceğini... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T20:11+0300
2022-12-15T20:11+0300
2022-12-15T20:11+0300
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rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin, Rusya’nın yeni dış politika konseptinin 2023'ün başlarında açıklanabileceğini belirterek, belgenin önümüzdeki günlerde Rusya Güvenlik Konseyi tarafından değerlendirilmeye alınacağını vurguladı.‘Modern Dünyada Diplomasi: Değerlendirmeler, Tehditler, Beklentiler’ konulu konferansta konuşan Drobinin, “Şimdi çok dikkatli bir şekilde söyleyeceğim, eğer mücbir bir sebep olmazsa, önümüzdeki yılın başında bu belgeyi kamuoyuna açıklayacağımızı umuyoruz” dedi.Drobinin, belgenin Ocak 2022'de onaylandığını ancak ‘gelişmelerle bağlantılı olarak’ üzerinde çalışmaya devam edilmesine karar verildiğini kaydetti.Çalışmaların ‘oldukça ileri bir aşamada’ olduğuna vurgu yapan Drobinin, Rusya’nın önümüzdeki 4-6 yıllık dış politikasını belirleyecek olan belgenin yakın günlerde Rusya Güvenlik Konseyi tarafından değerlendirilmeye alınacağını ifade etti.Rusya'nın dış politikası konsepti 2000 yılında onaylanmıştı. Birçok kez güncellenen belgenin mevcut versiyonu 2016 yılında kabul edilmişti. Ocak 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belgeye son şeklinin verilmesi talimatı vermişti. Mayıs ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı, ‘Batı'nın agresif politikası’ nedeniyle konseptin yeniden güncelleneceğini bildirmişti. Güvenlik Konseyi, Rusya'nın yeni dış politika konseptinin 2023'ün ilk yarısında onaylanacağını duyurmuştu.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı
Rus Dışişleri: Rusya’nın yeni dış politika konsepti 2023'ün başlarında açıklanacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Drobinin, Rusya’nın yeni dış politika konseptinin 2023'ün başlarında açıklanabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin, Rusya’nın yeni dış politika konseptinin 2023'ün başlarında açıklanabileceğini belirterek, belgenin önümüzdeki günlerde Rusya Güvenlik Konseyi tarafından değerlendirilmeye alınacağını vurguladı.
‘Modern Dünyada Diplomasi: Değerlendirmeler, Tehditler, Beklentiler’ konulu konferansta konuşan Drobinin, “Şimdi çok dikkatli bir şekilde söyleyeceğim, eğer mücbir bir sebep olmazsa, önümüzdeki yılın başında bu belgeyi kamuoyuna açıklayacağımızı umuyoruz” dedi.
Drobinin, belgenin Ocak 2022'de onaylandığını ancak ‘gelişmelerle bağlantılı olarak’ üzerinde çalışmaya devam edilmesine karar verildiğini kaydetti.
Çalışmaların ‘oldukça ileri bir aşamada’ olduğuna vurgu yapan Drobinin, Rusya’nın önümüzdeki 4-6 yıllık dış politikasını belirleyecek olan belgenin yakın günlerde Rusya Güvenlik Konseyi tarafından değerlendirilmeye alınacağını ifade etti.
Rusya'nın dış politikası konsepti 2000 yılında onaylanmıştı. Birçok kez güncellenen belgenin mevcut versiyonu 2016 yılında kabul edilmişti. Ocak 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belgeye son şeklinin verilmesi talimatı vermişti. Mayıs ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı, ‘Batı'nın agresif politikası’ nedeniyle konseptin yeniden güncelleneceğini bildirmişti. Güvenlik Konseyi, Rusya'nın yeni dış politika konseptinin 2023'ün ilk yarısında onaylanacağını duyurmuştu.