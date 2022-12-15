https://sputniknews.com.tr/20221215/rosatom-nukleer-santral-anlasmasini-fesheden-finlandiyadan-tazminat-talep-etme-hakkini-elde-etti-1064638890.html

Rosatom, nükleer santral anlaşmasını fesheden Finlandiya’dan tazminat talep etme hakkını elde etti

Rosatom, nükleer santral anlaşmasını fesheden Finlandiya’dan tazminat talep etme hakkını elde etti

Uluslararası Uyuşmazlık İnceleme Kurulu, Finlandiya merkezli nükleer enerji şirketi Fennovoima’nın Hanhikivi 1 nükleer güç santralinin yapımıyla ilgili... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T18:17+0300

2022-12-15T18:17+0300

2022-12-15T18:17+0300

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finlandiya

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Rosatom’dan yapılan açıklamada, “Uyuşmazlık İnceleme Kurulu (Dispute Review Board, DRB), Fennovoima Oy şirketinin Hanhikivi 1 nükleer güç santralinin yapım kontratını feshetmesinin ve ardından yapılan, Rosatom’a bağlı RAOS Project Oy şirketinin yerine getirdiği çalışmaların kabul edilmeyeceği yönündeki açıklamaları yasadışı olduğunu, aldığı kararla doğruladı” ifadesine yer verildi.Uzmanlar, yasadışı fesih kararı, kontrattaki maddelerin ihlali olduğunu ve RAOS Project Oy şirketine Fennovoima Oy’dan tazminat talep etme hakkını verdiğini tespit etti. Rus şirket, tazminat miktarının ek incelemeler sonucu belirleneceğini açıkladı.Rosatom, Fennovoima Oy bu yılın başında, izin alma sürecinin son çizgide olduğu yönünde açıklamalar yaptığını anımsattı. Yapım iznin alınması için gereken belgelerin önümüzdeki aylarda teslim edilmesi planlanıyordu. Aynı zamanda santral alanında, yapımı başlatmaya yönelik aktif çalışmalar hayata geçirilmişti.Hanhikivi 1, Finlandiya’da tek ünitelik nükleer güç santrali yapımını öngören ama hayata geçirilmeyen bir proje.

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