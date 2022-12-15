https://sputniknews.com.tr/20221215/polonya-parlamentosunun-alt-kanadi-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etti-1064621060.html
Polonya parlamentosunun alt kanadı, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etti
Polonya parlamentosunun alt kanadı, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etti
Polonya parlamentosunun alt kanadı olan Sejm, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan eden bir kararı kabul etti. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T13:11+0300
2022-12-15T13:11+0300
2022-12-15T13:11+0300
ukrayna krizi
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rusya
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Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın 'sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği' öne sürüldü.Rusya'nın 'soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı' savunulan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır" ifadeleri kullanıldı.Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'daki öze askeri operasyonuna ilişkin "Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlalidir" denildi.Bildiride, Rusya'nın Smolensk kentinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşmesi sonucu, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova sorumlu tutuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221207/putin-uluslararasi-insan-haklari-doktrini-batinin-tahakkumunun-mesru-kilinmasi-icin-kullaniliyor-1064306465.html
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polonya, rusya
Polonya parlamentosunun alt kanadı, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etti
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Polonya parlamentosunun alt kanadı olan Sejm, Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan eden bir kararı kabul etti.
Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın 'sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği' öne sürüldü.
Rusya'nın 'soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı' savunulan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır" ifadeleri kullanıldı.
Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'daki öze askeri operasyonuna ilişkin "Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlalidir" denildi.
Bildiride, Rusya'nın Smolensk kentinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşmesi sonucu, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova sorumlu tutuluyor.