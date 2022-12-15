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Oyuncu Tansel Öngel: Özel ilgi alanım mezarlık dolaşmak
Oyuncu Tansel Öngel: Özel ilgi alanım mezarlık dolaşmak
Tansel Öngel, çocukluğundan bahsetti. Ünlü oyuncu, "Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır. Çocukken izci arkadaşlarımla birlikte mezarlıklardan çok... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T16:54+0300
2022-12-15T16:58+0300
yaşam
oyuncu
ahmet mümtaz taylan
tansel öngel
mezarlık
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programında konuğu oyuncu Tansel Öngel’i konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Öngel yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.Yaşanmış hikayesini anlattıktan sonra Taylan “Hayatında birinin desteğini hissettiğin bir zaman oldu mu?” diye sordu. Öngel “Bir süre sonra desteklenen birisi haline geldim. Hayatımın çok önemli bir kısmını 15 yaşından sonra yarı doğada yarı şehirde yaşıyan biriydim. İnsanların pandemi zamanı keşfettiklerini ben çocuk yaşta fark edip yaşamaya başlamıştım” dedi.Sohbetin devamında çocukluğundan bahseden Öngel “Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır. Çocukken izci arkadaşlarımla birlikte mezarlıklardan çok korkardık. Kimsenin olmadığı bir gece mezarlığa gittim çünkü bu korkuyla baş edebilmem gerekiyordu. Sonrasında mezarlıkların bir veda kültürü olduğunu ve bu kültürün böyle yaşandığını öğrendim. Bütün kültürlerde mezarlıklar vedalaşma duygusunu hatırlatır” dedi.Taylan, Öngel’in babalık duygusu ile ilgili düşüncelerini sordu. Öngel “Şimdiye kadar olmadı ama babalık duygusunu başka yollarla deneyimledim. Mesela 11 yaşında bir köpeğim var, evlatla kıyaslanmaz gibi gözüküyor ama kıyaslanıyor. Ayrıca babalık duygusunu yaşatan evladım gibi gördüğüm çocuklar var" diyerek yanıtladı.Taylan “Senin ailende farklı kökenlerden gelenler var. Bu durum seni etkiledi mi?” diye sordu. Öngel “Babaannemin Selanik göçmeni olduğunu babaannem ölmeden önce öğrendim ve bu duyguyu çok sevdim. Kendimi hiç görmediğim Selanik’e ait olduğumu hissediyorum" dedi.Taylan “Deneme çekimi istemeyen aktörlere söylemek istediğin var mı?” diye sordu. Öngel, “Bütün dünyada böyle seçiliyor ve çok sağlıklı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Deneme çekimi sadece yönetmen için yapılan bir şey değil, oyuncunun kendisi içinde gereklidir. Çünkü bazen oyuncuda o role bürünmek istemeyebilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20211026/la-casa-de-papelin-lizbonu-istanbulda-1050208966.html
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oyuncu, ahmet mümtaz taylan, tansel öngel, mezarlık
oyuncu, ahmet mümtaz taylan, tansel öngel, mezarlık

Oyuncu Tansel Öngel: Özel ilgi alanım mezarlık dolaşmak

16:54 15.12.2022 (güncellendi: 16:58 15.12.2022)
© YouTube/Ahmet Mümtaz Taylan ile EmpatiTansel Öngel
Tansel Öngel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© YouTube/Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati
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Tansel Öngel, çocukluğundan bahsetti. Ünlü oyuncu, "Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır. Çocukken izci arkadaşlarımla birlikte mezarlıklardan çok korkardık" ifadelerini kullandı.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programında konuğu oyuncu Tansel Öngel’i konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Öngel yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Yaşanmış hikayesini anlattıktan sonra Taylan “Hayatında birinin desteğini hissettiğin bir zaman oldu mu?” diye sordu. Öngel “Bir süre sonra desteklenen birisi haline geldim. Hayatımın çok önemli bir kısmını 15 yaşından sonra yarı doğada yarı şehirde yaşıyan biriydim. İnsanların pandemi zamanı keşfettiklerini ben çocuk yaşta fark edip yaşamaya başlamıştım” dedi.
Sohbetin devamında çocukluğundan bahseden Öngel “Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır. Çocukken izci arkadaşlarımla birlikte mezarlıklardan çok korkardık. Kimsenin olmadığı bir gece mezarlığa gittim çünkü bu korkuyla baş edebilmem gerekiyordu. Sonrasında mezarlıkların bir veda kültürü olduğunu ve bu kültürün böyle yaşandığını öğrendim. Bütün kültürlerde mezarlıklar vedalaşma duygusunu hatırlatır” dedi.
Taylan, Öngel’in babalık duygusu ile ilgili düşüncelerini sordu. Öngel “Şimdiye kadar olmadı ama babalık duygusunu başka yollarla deneyimledim. Mesela 11 yaşında bir köpeğim var, evlatla kıyaslanmaz gibi gözüküyor ama kıyaslanıyor. Ayrıca babalık duygusunu yaşatan evladım gibi gördüğüm çocuklar var" diyerek yanıtladı.
Taylan “Senin ailende farklı kökenlerden gelenler var. Bu durum seni etkiledi mi?” diye sordu. Öngel “Babaannemin Selanik göçmeni olduğunu babaannem ölmeden önce öğrendim ve bu duyguyu çok sevdim. Kendimi hiç görmediğim Selanik’e ait olduğumu hissediyorum" dedi.
Taylan “Deneme çekimi istemeyen aktörlere söylemek istediğin var mı?” diye sordu. Öngel, “Bütün dünyada böyle seçiliyor ve çok sağlıklı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Deneme çekimi sadece yönetmen için yapılan bir şey değil, oyuncunun kendisi içinde gereklidir. Çünkü bazen oyuncuda o role bürünmek istemeyebilir" dedi.
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