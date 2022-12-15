https://sputniknews.com.tr/20221215/organ-ticareti-davasinda-karar-38-saniktan-22sine-hapis-cezasi-diger-saniklara-beraat-1064614994.html
'Organ ticareti' davasında karar: 38 sanıktan 22'sine hapis cezası, diğer sanıklara beraat
'Organ ticareti' davasında karar: 38 sanıktan 22'sine hapis cezası, diğer sanıklara beraat
Antalya'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 38 sanıktan 22'sine, 1 yıl 3 ay 18 gün ile 50 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T11:12+0300
2022-12-15T11:12+0300
2022-12-15T11:12+0300
türkiye
antalya
organ ticareti
hapis cezası
beraat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049712056_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4afddb80f97258ea4acaab6ebef8a393.jpg
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Emin D. ile Mehmet D, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu.Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Emin D'yi "organ ticareti yapma" suçundan 50 yıl 8 ay, Mehmet D'yi ise 28 yıl 6 ay hapse çarptırdı.Cezalarında çeşitli nedenlerle indirip yaptığı 20 sanığa da çeşitli suçlardan 1 yıl 3 ay 18 gün ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları veren heyet, diğer 16 sanığın ise beraatına karar verdi.Heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçunun zaman aşımına uğraması nedeniyle sanıklara bu suçtan ceza vermedi.Antalya'da, özel bir hastanede sahte kimlik belgesi düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmeye çalışanlar olduğu bilgisi üzerine, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulduğu iddia edilen suç örgütüne 7 Ağustos 2013'te operasyon düzenlenmişti.Operasyonda, örgütün ele başı olduğu ileri sürülen Mehmet Emin D'nin de aralarında olduğu 38 kişi gözaltına alınıp haklarında dava açılmıştı.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049712056_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b029e5bdfa23daf5470bd8510f22be3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, organ ticareti, hapis cezası, beraat
antalya, organ ticareti, hapis cezası, beraat
'Organ ticareti' davasında karar: 38 sanıktan 22'sine hapis cezası, diğer sanıklara beraat
Abone ol
Antalya'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 38 sanıktan 22'sine, 1 yıl 3 ay 18 gün ile 50 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Emin D. ile Mehmet D, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Emin D'yi "organ ticareti yapma" suçundan 50 yıl 8 ay, Mehmet D'yi ise 28 yıl 6 ay hapse çarptırdı.
Cezalarında çeşitli nedenlerle indirip yaptığı 20 sanığa da çeşitli suçlardan 1 yıl 3 ay 18 gün ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları veren heyet, diğer 16 sanığın ise beraatına karar verdi.
Heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçunun zaman aşımına uğraması nedeniyle sanıklara bu suçtan ceza vermedi.
Antalya'da, özel bir hastanede sahte kimlik belgesi düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmeye çalışanlar olduğu bilgisi üzerine, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulduğu iddia edilen suç örgütüne 7 Ağustos 2013'te operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, örgütün ele başı olduğu ileri sürülen Mehmet Emin D'nin de aralarında olduğu 38 kişi gözaltına alınıp haklarında dava açılmıştı.