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Ömer Çelik: AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir
Ömer Çelik: AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir
AK Parti Sözcüsü Çelik, "AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T17:22+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.Çelik şunları ifade etti:
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ömer çelik, ak parti, ekrem imamoğlu
ömer çelik, ak parti, ekrem imamoğlu

Ömer Çelik: AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir

17:22 15.12.2022 (güncellendi: 17:33 15.12.2022)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, "AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik şunları ifade etti:
"AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!. Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz. Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir. Ak Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır. Yargı kararı sonrasında 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, 6’lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz… Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!"
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