https://sputniknews.com.tr/20221215/odessada-rus-yazarlarin-adini-tasiyan-sokak-isimleri-degistirildi-1064642360.html

Odessa’da Rus yazarların adını taşıyan sokak isimleri değiştirildi

Odessa’da Rus yazarların adını taşıyan sokak isimleri değiştirildi

Odessa’ya bağlı Çernomorsk bölgesi belediye meclisi, Rus şair ve yazarların adlarını taşıyan sokakların isimlerini değiştirdi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T20:40+0300

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odessa

rus

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Ukrayna'nın Odessa kentine bağlı Çernomorsk bölgesi belediye meclisinin Rus ve Sovyet şair ve yazarlarının adlarını taşıyan bazı sokakların isimlerini değiştirdiği bildirildi.Odessa’da yayınlanan yerel Dumskaya gazetesinin haberine göre, Çernomorsk belediye meclisi 3 yerleşim bölgesindeki 11 sokağın adını değiştirmeye karar verdi.Aleksandrovka yerleşimindeki Rus şair Aleksandr Puşkin’in adını taşıyan sokak, Ukrayna Savunucuları olarak değiştirildi.Ayrıca Yuri Gagarin sokağına Leonid Kadenyuk (Ukraynalı kozmonot) adı verilirken, Rus yazar Lev Tolstoy’un adını taşıyan sokak Greçeskiy, Vladimir Mayakovskiy Caddesi ise Avrupa Caddesi olarak değiştirildi.Malodolinskoye yerleşimindeki Şimidt Caddesi’ne Kulturniy Caddesi, Burlaça Balka'daki Yesenin Caddesi’ne ise Portovaya Caddesi adı verildi.

odessa

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odessa, rus, yazar, cadde