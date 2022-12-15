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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/newsweek-ukrayna-en-kritik-anda-nato-askeri-yardimindan-yoksun-kalabilir-1064646195.html
Newsweek: Ukrayna en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabilir
Newsweek: Ukrayna en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabilir
Newsweek’te yayınlanan Katherine Fung imzalı makalede, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceği belirtildi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T23:24+0300
2022-12-15T23:28+0300
ukrayna
vladimir zelenskiy
nato
ukrayna krizi
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Newsweek’in makalesinde yazar Fung, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve mühimmat tedarikini artırma çağrısının yanıtsız kalabileceğini belirterek, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceğine dikkat çekti.Yazar, “Ukrayna, çatışmaların belirleyici olarak gördüğü bir sonraki aşaması için ihtiyaç duyduğu ek silah yardımı için Batı'ya yalvarıyor, ancak bu talep, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyelerinin kendi cephaneliklerini doldurmada zorlandıkları bir zamana denk geliyor” ifadelerini kullandı.Fung, Kiev'e yapılan silah yardımının NATO üyesi ülkelerin stoklarını ciddi şekilde tükettiğine vurgu yaparak, bu ülkelerin, cephaneliklerini eski seviyelere getirmede yaşadıkları sorunlar nedeniyle endişelerinin artığı değerlendirmesinde bulundu.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, nato
ukrayna, vladimir zelenskiy, nato

Newsweek: Ukrayna en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabilir

23:24 15.12.2022 (güncellendi: 23:28 15.12.2022)
© AFP 2022 / GENYA SAVILOVUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / GENYA SAVILOV
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Newsweek’te yayınlanan Katherine Fung imzalı makalede, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceği belirtildi.
Newsweek’in makalesinde yazar Fung, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve mühimmat tedarikini artırma çağrısının yanıtsız kalabileceğini belirterek, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceğine dikkat çekti.
Yazar, “Ukrayna, çatışmaların belirleyici olarak gördüğü bir sonraki aşaması için ihtiyaç duyduğu ek silah yardımı için Batı'ya yalvarıyor, ancak bu talep, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyelerinin kendi cephaneliklerini doldurmada zorlandıkları bir zamana denk geliyor” ifadelerini kullandı.
Fung, Kiev'e yapılan silah yardımının NATO üyesi ülkelerin stoklarını ciddi şekilde tükettiğine vurgu yaparak, bu ülkelerin, cephaneliklerini eski seviyelere getirmede yaşadıkları sorunlar nedeniyle endişelerinin artığı değerlendirmesinde bulundu.
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