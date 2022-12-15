https://sputniknews.com.tr/20221215/newsweek-ukrayna-en-kritik-anda-nato-askeri-yardimindan-yoksun-kalabilir-1064646195.html
Newsweek: Ukrayna en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabilir
Newsweek: Ukrayna en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabilir
Newsweek’te yayınlanan Katherine Fung imzalı makalede, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceği belirtildi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T23:24+0300
2022-12-15T23:24+0300
2022-12-15T23:28+0300
ukrayna
vladimir zelenskiy
nato
ukrayna krizi
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Newsweek’in makalesinde yazar Fung, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve mühimmat tedarikini artırma çağrısının yanıtsız kalabileceğini belirterek, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceğine dikkat çekti.Yazar, “Ukrayna, çatışmaların belirleyici olarak gördüğü bir sonraki aşaması için ihtiyaç duyduğu ek silah yardımı için Batı'ya yalvarıyor, ancak bu talep, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyelerinin kendi cephaneliklerini doldurmada zorlandıkları bir zamana denk geliyor” ifadelerini kullandı.Fung, Kiev'e yapılan silah yardımının NATO üyesi ülkelerin stoklarını ciddi şekilde tükettiğine vurgu yaparak, bu ülkelerin, cephaneliklerini eski seviyelere getirmede yaşadıkları sorunlar nedeniyle endişelerinin artığı değerlendirmesinde bulundu.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, nato
ukrayna, vladimir zelenskiy, nato
Newsweek: Ukrayna en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabilir
23:24 15.12.2022 (güncellendi: 23:28 15.12.2022) Abone ol
Newsweek’te yayınlanan Katherine Fung imzalı makalede, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceği belirtildi.
Newsweek’in makalesinde yazar Fung, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve mühimmat tedarikini artırma çağrısının yanıtsız kalabileceğini belirterek, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceğine dikkat çekti.
Yazar, “Ukrayna, çatışmaların belirleyici olarak gördüğü bir sonraki aşaması için ihtiyaç duyduğu ek silah yardımı için Batı'ya yalvarıyor, ancak bu talep, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyelerinin kendi cephaneliklerini doldurmada zorlandıkları bir zamana denk geliyor” ifadelerini kullandı.
Fung, Kiev'e yapılan silah yardımının NATO üyesi ülkelerin stoklarını ciddi şekilde tükettiğine vurgu yaparak, bu ülkelerin, cephaneliklerini eski seviyelere getirmede yaşadıkları sorunlar nedeniyle endişelerinin artığı değerlendirmesinde bulundu.