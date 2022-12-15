https://sputniknews.com.tr/20221215/newsweek-ukrayna-en-kritik-anda-nato-askeri-yardimindan-yoksun-kalabilir-1064646195.html

Newsweek: Ukrayna en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabilir

Newsweek: Ukrayna en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabilir

Newsweek’te yayınlanan Katherine Fung imzalı makalede, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceği belirtildi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T23:24+0300

2022-12-15T23:24+0300

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ukrayna

vladimir zelenskiy

nato

ukrayna krizi

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Newsweek’in makalesinde yazar Fung, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve mühimmat tedarikini artırma çağrısının yanıtsız kalabileceğini belirterek, Ukrayna’nın en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceğine dikkat çekti.Yazar, “Ukrayna, çatışmaların belirleyici olarak gördüğü bir sonraki aşaması için ihtiyaç duyduğu ek silah yardımı için Batı'ya yalvarıyor, ancak bu talep, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyelerinin kendi cephaneliklerini doldurmada zorlandıkları bir zamana denk geliyor” ifadelerini kullandı.Fung, Kiev'e yapılan silah yardımının NATO üyesi ülkelerin stoklarını ciddi şekilde tükettiğine vurgu yaparak, bu ülkelerin, cephaneliklerini eski seviyelere getirmede yaşadıkları sorunlar nedeniyle endişelerinin artığı değerlendirmesinde bulundu.

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