https://sputniknews.com.tr/20221215/nesin-vakfi-blokeli-hesaplarimiza-yatan-bagislarimiz-var-bagiscimizin-iradesine-buyuk-engeldir-1064625231.html

Nesin VakfI: Blokeli hesaplarımıza yatan bağışlarımız var, bağışçımızın iradesine büyük engeldir

Nesin VakfI: Blokeli hesaplarımıza yatan bağışlarımız var, bağışçımızın iradesine büyük engeldir

Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu, bağış hesaplarına konan blokaj konusunda “Bizim hareket alanımız felce uğruyor. Hala blokeli hesaplarımıza yatan... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T14:28+0300

2022-12-15T14:28+0300

2022-12-15T14:28+0300

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Nesin VakfI: Blokeli hesaplarımıza yatan bağışlarımız var, bağışçımızın iradesine büyük engeldir 15.12.2022 SEYİR HALİ Nesin VakfI: Blokeli hesaplarımıza yatan bağışlarımız var, bağışçımızın iradesine büyük engeldir 15.12.2022 SEYİR HALİ

Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu, bağış hesaplarına konan blokajın sebebini, etkisini ve hukuki süreci Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Cihangiroğlu, hesaplarına konan blokaja sebep gösterilen durumu “Hesaplarımıza neden bloke konulmuştu? Hesaplarda daha önce belli başlı şartlı bağışlar için şikayet mektubu yapılmış ve gönderilmiş. Bitişiğimizdeki araziyi alıp etkin alanımızı büyütmek için bir projemiz vardı. Bu proje çerçevesinde insanlar bağışlarını şartlı olarak yaptılar, yani maksat ile. Şartlı bağış bir yardım kampanyası değildir. Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğü geçmişte yapılmış bu bağışın şartlı olduğunu nasıl anlıyorlar? Çünkü kişi ‘bitişikteki arazinin satın alınması için’ diye yazıyor. O niyetle bağış yapmış ama bu açıklamayı yapmamış olan bir başka kişinin bağışını o sınıfa katamıyor. Bu nedenle mi yapıldığını tespit etmesi mümkün olmuyor. Bunu nasıl ayıracaksınız? Aslında aynı amaç için gelmiş. Burada böyle bir absürdlük var” diye hatırlattı.‘Vakıflar açısından Anayasa’ya aykırı bir durum var’Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararı anlatan Cihangiroğlu, durumun Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğini “Şartlı bağışları yardım kampanyası sınıfına koyuyor. ‘Bu bir yardım kampanyasıdır’ diyerek bir nevi niyet okuma sonrasında yardım kampanyası için izin talep edilmediği söyleniyor. Herhangi bir yardım kampanyası düzenleyecekseniz, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden izin almalısınız. Yönetmelik bunu söylüyor. Bu bir yönüyle doğru, biri kimden ne için para topluyor? Bir yönden dolandırıcılığı engellemek için getirilmiş bir yönetmelik ama bu yönetmeliği vakıflar için uygulayamazsınız. Vakıflar açısından Anayasa’ya aykırı bir durum var. Kuruluşları gereği bağış kabul eden vakıflara uyguladığınız zaman Anayasa’ya aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Daha önce yapılmış bağışlarımızı bu sınıfa koyup bir yardım kampanyası söz konusu diyerek vakfın açılışından beri var olan 40-50 yıllık hesaplarımızı bloke ettiler” diye belirtti.‘Yeni hesaplar açmak durumunda kaldık’Cihangiroğlu, hesapların yeniden düzenlenmesinde yaşanan zorluklara “Bu hesaplara sadece bağışlar gelmiyor. Kendi öz kaynaklarımız da bu hesaplarda, kira gelirlerimiz, Aziz Nesin’in telif hakları da buraya geliyor. Bizim hareket alanımız felce uğruyor. Ödemelerinizi nasıl yapacaksınız? Çalışan maaşlarını nasıl ödeyeceksiniz? Çocukların yemesi ve içmesini nasıl sağlayacaksınız? Yeni hesaplar açmak durumunda kaldık. Kiracılarımızı ve bağışçılarımızı yeni hesaplarımıza yönlendirmek gerekiyor. Herkese ulaşmanız mümkün olmuyor. Hala blokeli hesaplarımıza yatan bağışlarımız var. Aslında bir yönüyle bağışçımızın da iradesine büyük bir engeldir” diye dikkat çekti.‘Bu ülkeden umudumuzu yitirmedik’Mahkemeden karar beklediklerini ifade eden Cihangiroğlu, umutlarını yitirmediklerini “Vali ile sık sık temas kurmaya çalışıyoruz. Vali tabii müdürlüğün verdiği bu kararı uygulamakla mükellef ve o kararı uyguluyor. Çok belirgin olmasa da bir umut var. Onlar da burada bir absürdlük olduğunu fark ediyorlar. Onlar da düzeltmek istiyorlar ama alınmış bir idari kararı keyfi olarak da geri çevirmek çok mümkün olamıyor. Bu çerçevede mahkememiz devam ediyor. Oradan bir karar bekliyoruz. Onun ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Mahkemeler çok ağır işliyor. Her celse arası altı ay ya da bir yıl olabiliyor. Bana kalırsa önümüzdeki 1-2 ay içinde sonuçlanması gerekir. Bu ülkeden umudumuzu yitirmedik” diye söyledi.

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2022

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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