https://sputniknews.com.tr/20221215/nebenzya-bati-avrupayi-tum-dunyayi-yakabilecek-catismanin-esigine-getirdi-1064602490.html

Nebenzya: Batı, Avrupa'yı, tüm dünyayı yakabilecek çatışmanın eşiğine getirdi

Nebenzya: Batı, Avrupa'yı, tüm dünyayı yakabilecek çatışmanın eşiğine getirdi

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, NATO’nun genişleme hakkını mutlaklaştıran Batı’nın, Avrupa’yı tüm dünyayı ateşe... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T00:27+0300

2022-12-15T00:27+0300

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vasiliy nebenzya

dünya

batı

nato

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, bir grup ülkenin dünyadaki ayrıcalıklı tekel konumlarını koruma politikası yüzünden uluslararası kurumlara, uluslararası hukuka ve BM merkezli dünya modeline olan güvenin sarsıldığını söyledi.Bunun, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinde başlamadığını kaydeden Rus diplomat, “Bugün, dünya düzeninin geleceği meselesinin hallolmakta olduğu açık. İki seçenek olduğu net. Sadece kendine yarayan kurallar koyan tek hegemonun olduğu bir düzen olacak ya da şantajın, tahakkümün, neo-sömürgeciliğin ve istenmeyenlere gözdağının verilmediği demokratik, çok kutuplu, adil, BM merkezli bir dünya olacak. Son seçeneğin, can çekişen sistemden asıl yararlananların hoşuna gitmediği ortada” ifadesini kullandı.Batı’nın, 'kurallara dayalı düzen' sloganıyla tek kutuplu modeli canlandırmak için her yere bölücü çizgiler çektiğini ve etki alanını yeni bölgelere genişletmeye çalıştığını dile getiren Nebenzya, “Kolektif Batı’nın tüm var gücüyle özel askeri harekatımıza indirgemeye çalıştığı Ukrayna krizi, dünyanın uzun süredir ilerlediği bu çok boyutlu krizin unsurlarından sadece bir tanesi. Bu, önkoşulları 20-30 yıl boyunca kademeli olarak oluşturulan sistemik bir kriz” dedi.Rusya temsilcisi, “Güvenliğin bölünmezliği ilkesinin aleyhine NATO’nun genişleme hakkını mutlaklaştıran Batı, Avrupa’yı, tüm dünyayı ateşe verebilecek bir çatışmanın eşiğine getirdi” diye kaydetti.NATO’nun günümüzde tüm dünyayı etkisi altına almak istediğini belirten Nebenzya, Batı’nın kriz öncesinde veya şimdi oldun anlamlı diyalogdan kaçtığını kaydederek, “Bugün Rusya’nın yıpratılması ve stratejik yenilgi alması amaçlanıyor. Birisi bunun geçen Şubat ayında başladığına inanıyorsa, yanılıyor” diye ekledi.

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vasiliy nebenzya, batı, nato, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi