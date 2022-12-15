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https://sputniknews.com.tr/20221215/mudur-yardimcisi-heimlich-manevrasi-ile-ogrencinin-hayatini-kurtardi-1064611032.html
Müdür yardımcısı, heimlich manevrası ile öğrencinin hayatını kurtardı
Müdür yardımcısı, heimlich manevrası ile öğrencinin hayatını kurtardı
Gaziantep'te yediği yemek nedeniyle nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi müdür yardımcısı heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise okulun... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T10:06+0300
2022-12-15T10:24+0300
yaşam
türkiye
gaziantep
heimlich manevrası
öğrenci
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Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk bir şeyler yerken nefes borusu tıkandı. Nefes alamayan ve çırpınarak sağa sola koşturmaya başlayan öğrenci Abdulsamet Öztürk'ü koridorda Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır fark etti. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden Çavdır, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı.Müdür Yardımcısı Çavdır'ın bir sürelik heimlich manevrasının ardından 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk normalleşerek rahat nefes almaya başladı. Öğrencinin koridorda çarpında ve müdür yardımcısı Çavdır'ın heimlich manevrası uygulama anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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türkiye, gaziantep, heimlich manevrası, öğrenci
türkiye, gaziantep, heimlich manevrası, öğrenci

Müdür yardımcısı, heimlich manevrası ile öğrencinin hayatını kurtardı

10:06 15.12.2022 (güncellendi: 10:24 15.12.2022)
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCIGaziantep'te yediği yemek nedeniyle nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi müdür yardımcısı heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gaziantep'te yediği yemek nedeniyle nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi müdür yardımcısı heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI
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Gaziantep'te yediği yemek nedeniyle nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi müdür yardımcısı heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu’nda yaşandı.
İddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk bir şeyler yerken nefes borusu tıkandı. Nefes alamayan ve çırpınarak sağa sola koşturmaya başlayan öğrenci Abdulsamet Öztürk'ü koridorda Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır fark etti. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden Çavdır, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı.
Müdür Yardımcısı Çavdır'ın bir sürelik heimlich manevrasının ardından 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk normalleşerek rahat nefes almaya başladı. Öğrencinin koridorda çarpında ve müdür yardımcısı Çavdır'ın heimlich manevrası uygulama anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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