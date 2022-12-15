https://sputniknews.com.tr/20221215/mudur-yardimcisi-heimlich-manevrasi-ile-ogrencinin-hayatini-kurtardi-1064611032.html

Müdür yardımcısı, heimlich manevrası ile öğrencinin hayatını kurtardı

Müdür yardımcısı, heimlich manevrası ile öğrencinin hayatını kurtardı

Gaziantep'te yediği yemek nedeniyle nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi müdür yardımcısı heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise okulun... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T10:06+0300

2022-12-15T10:06+0300

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türkiye

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heimlich manevrası

öğrenci

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Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk bir şeyler yerken nefes borusu tıkandı. Nefes alamayan ve çırpınarak sağa sola koşturmaya başlayan öğrenci Abdulsamet Öztürk'ü koridorda Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır fark etti. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden Çavdır, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı.Müdür Yardımcısı Çavdır'ın bir sürelik heimlich manevrasının ardından 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk normalleşerek rahat nefes almaya başladı. Öğrencinin koridorda çarpında ve müdür yardımcısı Çavdır'ın heimlich manevrası uygulama anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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türkiye, gaziantep, heimlich manevrası, öğrenci