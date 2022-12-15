https://sputniknews.com.tr/20221215/msb-ustegmen-tunahan-yavuz-sehit-oldu-1064626377.html

MSB: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

MSB: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Kilit harekatında yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu" açıklaması yapıldı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T14:56+0300

2022-12-15T14:56+0300

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türkiye

şehit

milli savunma bakanlığı (msb)

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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Yavuz'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, şehit Yavuz'a rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır dilendi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz için başsağlığı mesajı yayımladı.MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

şehit, milli savunma bakanlığı (msb)