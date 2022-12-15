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https://sputniknews.com.tr/20221215/msb-ustegmen-tunahan-yavuz-sehit-oldu-1064626377.html
MSB: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu
MSB: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Kilit harekatında yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu" açıklaması yapıldı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T14:56+0300
2022-12-15T15:03+0300
türkiye
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Yavuz'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, şehit Yavuz'a rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır dilendi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz için başsağlığı mesajı yayımladı.MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
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şehit, milli savunma bakanlığı (msb)
şehit, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

14:56 15.12.2022 (güncellendi: 15:03 15.12.2022)
© FotoğrafMSB: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu
MSB: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© Fotoğraf
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Kilit harekatında yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu" açıklaması yapıldı.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Yavuz'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, şehit Yavuz'a rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır dilendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz için başsağlığı mesajı yayımladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
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