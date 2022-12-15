https://sputniknews.com.tr/20221215/mitten-suriye-ve-irakta-operasyon-pkkli-osman-mutlu-ve-songul-tarinci-etkisiz-hale-getirildi-1064613187.html
MİT'ten Suriye ve Irak'ta operasyon: PKK'lı Osman Mutlu ve Songül Tarinci etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye ve Irak'ta operasyon: PKK'lı Osman Mutlu ve Songül Tarinci etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) düzenlediği operasyonlar kapsamında Suriye'nin Amude şehrinde Osman Mutlu, Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta ise Songül Tarinci... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T10:23+0300
2022-12-15T10:23+0300
2022-12-15T10:23+0300
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suriye, irak, amude, duhok, pkk, mit, milli istihbarat teşkilatı
suriye, irak, amude, duhok, pkk, mit, milli istihbarat teşkilatı
MİT'ten Suriye ve Irak'ta operasyon: PKK'lı Osman Mutlu ve Songül Tarinci etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) düzenlediği operasyonlar kapsamında Suriye'nin Amude şehrinde Osman Mutlu, Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta ise Songül Tarinci isimli PKK mensuplarının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.