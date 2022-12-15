https://sputniknews.com.tr/20221215/mckinseygate-skandali-macronun-partisinin-genel-merkezinde-arama-yapildi-1064606371.html
McKinseygate skandalı: Macron’un partisinin genel merkezinde arama yapıldı
McKinseygate skandalı: Macron’un partisinin genel merkezinde arama yapıldı
Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’ın başkent Paris’teki genel merkezi ile ABD’li danışmanlık şirketi... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T05:20+0300
2022-12-15T05:20+0300
2022-12-15T05:20+0300
dünya
emmanuel macron
skandal
parti
avrupa
fransa
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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un galip geldiği 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanyaların yasadışı finanse edildiğine dair iddiaların ardından Ulusal Mali Savcılık Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Macron’un partisi Rönesans’ın başkent Paris’teki genel merkezi ile ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey & Company’nin ofislerinde arama yaptığı bildirildi.Rönesans Parti Sözcüsü Loic Signor, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Yargının bu konuyu aydınlatmak için özgür ve bağımsız bir şekilde soruşturma yapması normaldir” ifadelerini kullanarak, Rönesans Partisi’nin kampanyalarla ilgili tüm yararlı bilgileri sağlamak için savcılarla işbirliği yapacağını aktardı.McKinsey & Company ise 'yetkililerle tam bir işbirliği içinde olduklarını' belirtilerek, ofislerinin arandığını doğruladı. Fransız basının Mckinseygate olarak adlandırdığı skandal ile ilgili 'tutarsız kampanya hesapları' ve 'muhasebe kalemlerinde usulsüzlük' yapıldığı iddiasıyla 20 Ekim’de, 21 Ekim’de ise bu kampanyalarla ilgili 'iltimas' iddiasıyla bir soruşturma daha açılmıştı.Öte yandan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yasa dışı finanse ettiği gerekçesiyle Eylül 2021’de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221215/macron-katar-emiri-seyh-temimi-dunya-kupasi-organizasyonundan-dolayi-tebrik-etti-1064603153.html
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emmanuel macron, skandal, parti, avrupa, fransa
emmanuel macron, skandal, parti, avrupa, fransa
McKinseygate skandalı: Macron’un partisinin genel merkezinde arama yapıldı
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Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’ın başkent Paris’teki genel merkezi ile ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey & Company’nin ofislerinde arama yaptığı bildirildi.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un galip geldiği 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanyaların yasadışı finanse edildiğine dair iddiaların ardından Ulusal Mali Savcılık Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Macron’un partisi Rönesans’ın başkent Paris’teki genel merkezi ile ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey & Company’nin ofislerinde arama yaptığı bildirildi.
Rönesans Parti Sözcüsü Loic Signor, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Yargının bu konuyu aydınlatmak için özgür ve bağımsız bir şekilde soruşturma yapması normaldir” ifadelerini kullanarak, Rönesans Partisi’nin kampanyalarla ilgili tüm yararlı bilgileri sağlamak için savcılarla işbirliği yapacağını aktardı.
McKinsey & Company ise 'yetkililerle tam bir işbirliği içinde olduklarını' belirtilerek, ofislerinin arandığını doğruladı. Fransız basının Mckinseygate olarak adlandırdığı skandal ile ilgili 'tutarsız kampanya hesapları' ve 'muhasebe kalemlerinde usulsüzlük' yapıldığı iddiasıyla 20 Ekim’de, 21 Ekim’de ise bu kampanyalarla ilgili 'iltimas' iddiasıyla bir soruşturma daha açılmıştı.
Öte yandan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yasa dışı finanse ettiği gerekçesiyle Eylül 2021’de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.